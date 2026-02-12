“No es normal”, Futbolista de Águilas se quejó del arbitraje y cree que influyó en la victoria de Millonarios

En la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-1, Millonarios finalmente logró ganar el primer partido del año. Gracias a una anotación de Radamel Falcao García desde el punto del penal al minuto 56, vencieron a Águilas Doradas y se quedaron con sus primeros tres puntos del año.

Sin embargo, mientras los jugadores e hincha de Millonarios celebran, un futbolista de Águilas Doradas salió a decir que el arbitraje influyó en la victoria del ‘Embajador’.

El encargado de hablar sobre el arbitraje fue Diego Hernández, defensor central con pasado en Independiente Santa Fe, quien asistió a la rueda de prensa para hacer un balance del partido.

El futbolista de Águilas Doradas señaló que no hubo gran diferencia en el desarrollo del juego y no sintió que Millonarios hubiera tenido muchas oportunidades manifiestas de gol.

Sin embargo, considera que el arbitraje influyó directamente en el marcador. Por un lado, por el penal que minutos más tarde Radamel Falcao García cambió por gol, pero también porque consideró que en los últimos minutos de juego, hubo una jugada que perfectamente pudo haber sido señalada como penal a favor de Águilas.

Hernández aseguró que no es normal que las jugadas de Millonarios las revisen rápido, mientras que las de Águilas no:

“En primer lugar creo que veníamos haciendo un gran trabajo, no nos habían llegado con peligro. En el primer tiempo hubo un tiro al arco que sacó Iván Arboleda por encima, pero no hubo nada más.

La verdad nos sentíamos cómodos, estábamos sacando el cero que era lo principal. Sabíamos que ibamos a tener alguna, lastimosamente no tuvimos una clara.

Siento que el penal que nos pitan y la última jugada que no revisan también influye mucho en el marcador. Creo que tienen que analizar un poco el tema del arbitraje porque no es normal que las dos de ellos las revisen rápido y las de nosotros como si no hubiera pasado nada".

**Ver a partir del minuto 2**