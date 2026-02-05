“Juegue en Villavicencio o construyan estadio propio si son serios”: Periodista a Millonarios por criticar a Sencia

Gustavo Serpa, presidente de Millonarios, no se quedó callado sobre su inconformidad del manejo que Sencia le ha dado al Estadio El Campín: “Estoy atónito. No es posible lo que estoy escuchando. Según esto, el concesionario no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre la grama… los equipos alquilan el estadio y entonces que el pasto como esté y las consecuencias que las asuman los equipos. Así no podemos enfrentar una realidad tan compleja. Esto es una vergüenza”.

Muchos estuvieron de acuerdo con las declaraciones del presidente de Millonarios - incluyendo a Eduardo Méndez, su homólogo en Santa Fe - pero también hubo quienes salieron a defender a Sencia.

Tal fue el caso de Fernando Quijano, quien no solamente defendió a Sencia en vivo durante programa en La FM, sino que además, dijo que Millonarios podría jugar en otra ciudad o construir un estadio propio si no les gusta cómo lo están administrando.

El autor de estas declaraciones polémicas fue Fernando Quijano, quien causó controversia en la mesa de debate, porque considera una falta de respeto que Millonarios cuestione a Sencia, así que los invitó a irse a jugar a otra ciudad:

“A mi me parece que esa pataleta que está haciendo la gente de Millonarios, es decir, echándole la culpa a la gramilla cuando ellos van mal rankeados, han hecho malas contrataciones. El tema es que tampoco la emprendan contra una empresa que va a renovar y mejorar. El que es buen equipo juega en cualquier potrero, no hay que matonear a la empresa que les va a mejorar El Campín.

Que los directivos del equipo salgan a matonear una empresa por su baja competitividad, no hay derecho.

Esos son disculpas, que jueguen en Villavicencio, que jueguen en Tunja, que jueguen en Techo. ¿Por qué no salen a buscar? Les están organizando el estadio. No la emprendan contra Sencia, o hagan su estadio propio si son un equipo serio".