Equipo del FPC no quiso aplazar partido a petición del Medellín pensando en Copa Libertadores

Independiente Medellín consiguió su primera victoria en lo que va de la Liga BetPlay 2026-2, apenas en la sexta fecha, cuando se impuso 3-1 en su visita del Cúcuta Deportivo, y, tan solo un día más tarde se reveló que intentó apelar a la solidaridad de otro equipo de nuestro país, para aplazar un partido con el propósito de tener tiempo de descanso de cara a la Copa Libertadores, pero este club le negó la petición.

Juan Felipe Cadavid reveló que Medellín se comunicacó con Llaneros para pedirles que aplazaran el partido correspondiente a la octava fecha del ‘todos contra todos’, que está programada para disputarse el próximo viernes 20 de febrero a las 6:20 de la tarde.

El motivo de la solicitud es porque tienen que jugar en Uruguay frente al Liverpool por la fase 2 de la Copa Libertadores, el jueves 17 de febrero a las 7:30 de la noche.

No obstante, según reveló Juan Felipe Cadavid, la respuesta de Llaneros fue negativa, aunque se desconocen los motivos por los cuales, el club tomó esta decisión.

De esta manera Independiente Medellín, tendrá que jugar, en 10 días, cuatro partidos, uno de ellos en Uruguay y otro en Villavicencio.

La Dimayor, hasta el momento no se ha pronunciado y se desconoce si modificarán la fecha de este duelo para que Medellín se pueda concentrar en sus partidos de Copa Libertadores:

“EMPEZAMOS!!! no ha rodado el balón en los torneos internacionales y ya la “solidaridad” fluye… DIM le pidió a Llanero aplazamiento y la respuesta fue NEGATIVA. El Poderoso tendrá entonces que viajar a Uruguay, llegar el miércoles en la noche y jugar viernes en Villavo (que no es fácil llegar) Hoy por mi, mañana…“.