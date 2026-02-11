Fin de la novela: Independiente Medellín presentó a Frank Fabra como su nuevo lateral izquierdo

Independiente Medellín confirmó uno de los fichajes más llamativos del mercado: la llegada de Frank Fabra, lateral izquierdo de amplia trayectoria internacional que regresa al fútbol colombiano tras una extensa etapa en Argentina. El defensor, de 34 años, fue presentado oficialmente por el club como refuerzo para la temporada 2026, en una apuesta del “Poderoso de la Montaña” por sumar experiencia, jerarquía y liderazgo en una zona clave del campo.

Fabra llega al DIM después de cerrar un largo ciclo en Boca Juniors, donde se convirtió en uno de los extranjeros con más partidos en la historia reciente del club. En el equipo xeneize disputó más de 230 encuentros oficiales, marcó cerca de 15 goles y dio más de 30 asistencias, cifras destacables para un lateral. Además, conquistó múltiples títulos locales, entre ellos varias ligas argentinas, copas nacionales y supercopas, siendo protagonista en diferentes etapas del club.

Su carrera comenzó en Colombia con Envigado FC, donde se formó y dio el salto al profesionalismo. Luego pasó por Deportivo Cali, club en el que se consolidó como uno de los mejores laterales del país, lo que le permitió dar el salto al exterior después de un corto primer ciclo en el DIM. En 2016 fue transferido a Boca Juniors, donde rápidamente se ganó un lugar por su potencia ofensiva, velocidad y capacidad para proyectarse al ataque. También tuvo presencia en la Selección Colombia, con participaciones en Eliminatorias y Copa América.

El DIM apostó por Fabra no solo por su recorrido, sino por la necesidad de reforzar el costado izquierdo, una zona en la que el equipo ha tenido altibajos en los últimos torneos. Desde la dirigencia se considera que su llegada puede aportar equilibrio entre defensa y ataque, además de liderazgo dentro del vestuario, especialmente para los jugadores más jóvenes del plantel.

El segundo ciclo de Fabra en el Medellín ya comenzó con entrenamientos intensos y adaptación al grupo dirigido por el cuerpo técnico. En sus primeras semanas ha trabajado en la puesta a punto física y en la integración al modelo de juego del equipo, que busca laterales con salida clara, amplitud por las bandas y capacidad para asociarse con los extremos. En los amistosos y sesiones tácticas ha mostrado disposición para competir por un puesto como titular desde el arranque del torneo.

Más allá de la expectativa deportiva, su llegada también generó debate entre los hinchas, por su pasado reciente en el exterior y por algunas polémicas en redes sociales. Sin embargo, desde el club han insistido en que lo más importante será su rendimiento en la cancha. Fabra, por su parte, se mostró motivado por volver a Colombia y por asumir el reto de vestir una camiseta histórica como la del DIM.

Con su experiencia internacional, sus números destacados y su ambición de seguir compitiendo al más alto nivel, Frank Fabra inicia una nueva etapa en su carrera con Independiente Medellín, con la ilusión de ser protagonista y ayudar al equipo a pelear en la Liga BetPlay y en los torneos que dispute durante la temporada.