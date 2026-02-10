“No tienen nivel para competir en Primera”, Richard Páez llegó pegando duro a sus propios jugadores

Richard Páez tuvo su primera atención a los medios de comunicación tras su llegada al Cúcuta Deportivo y ya dio de qué hablar al señalar que recibe un grupo de jugadores que no ha alcanzado el nivel futbolístico para competir en Primera División.

Esto se dio antes del duelo que vivirá el conjunto Motilón ante Deportivo Independiente Medellín, otro equipo que llega necesitado de resultados positivos.

En su conferencia de prensa, el entrenador venezolano señaló: “Este cuerpo técnico viene a enfrentar el reto con valentía, con capacidad y con experiencia. Vamos a poner el máximo de todo nuestro conocimiento en beneficio de este grupo de jugadores que todavía no ha alcanzado el nivel futbolístico para competir en Primera División”.

Además, dejó claro que con él su equipo va a ir al frente porque él no es facilista de buscar meterse atrás en los partidos, sino que lo suyo son los retos.

“La página, la información, el resultado que sale mañana en la prensa, son ustedes los que escribirán esa página, no los periodistas: son ustedes los que la van a escribir cuando jueguen contra Medellín y cuál es el resultado. Depende de ellos. Eso es un reto. A un jugador que el técnico lo rete a jugar mejor, eso es no es fácil, pero mejor que pedirles que se metan atrás, eso es fácil. A mí lo que me ha dado resultado es que los jugadores que respondieron a ese reto transformaron los equipos que dirigí”, señaló.

Bastante directo, así llegó Richard Páez a su reto de ser protagonista con Cúcuta Deportivo en el fútbol colombiano.