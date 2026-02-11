¿Embargaron las cuentas del Junior? Se filtró la situación del equipo ante demanda de exfutbolista

Una delicada situación se dio a conocer recientemente por las palabras de Jaider Romero, exfutbolista del Junior, quien le puso una demanda al equipo y luego se fue hasta las instancias ejecutivas para embargar las cuentas del club.

El Heraldo dio a conocer que habló directamente con el Junior y revelaron cómo está la situación del club con las acciones legales de Romero.

Hace dos años, Jaider Romero le ganó una demanda al Junior por despido sin justa causa. Por esta razón, el club tuvo que volver a inscribir al jugador en su nómina y pagarle todas las prestaciones legales.

El futbolista confesó que no le dieron el dinero completo, pues pidieron diferirlo a tres cuotas, y aunque cumplieron con las dos primeras, finalmente no le terminaron de pagar.

Entonces Romero acudió a un proceso ejecutivo para que embargaran las cuentas del Junior. A contuación le presentamos las palabras de Jaider Romero al respecto:

“Esto ya viene de hace rato, lo de la demanda, lastimosamente me tocó recurrir por tanto tiempo de estar intentando conciliar con ellos pero no se pudo. La demanda gracias a Dios salió a favor de nosotros, ellos tenían que pagarnos dinero. Me preguntaron si podía aceptar que me pagaran en cuotas, yo hablé con mi abogado y él me dijo que aceptara tres cuotas.

Yo por no seguir con esa pelea, acepté, y ellos me pagaron ya la primer cuota. La segunda cuota me preguntaron si me la podían pagar en dos cuotas, yo acepté, hablé con mi abogado.

Y en la tercera cuota me quedaron mal, traté de hablar con Héctor, pero no fue posible comunicarme con él para que me dieran una respuesta del pago, entonces la última instancia es recurrir al proceso ejecutivo para el embargo de cuentas.

Yo les escribía todos los días, pero no fue posible comunicarnos".

No obstante, El Heraldo reveló que, en comunicación con Junior, les contaron que las cuentas no están embargadas y en los próximos días se pondrán al corriente con el futbolista.