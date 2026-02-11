¡Que empiece ya el Mundial! Quinto gol de Luis Díaz en los últimos tres partidos del Bayern Múnich

¡Luis Díaz! Otra vez Luis Díaz pone a celebrar a los hinchas del Bayern Múnich con un gol: Es el quinto que marca el colombiano en sus últimos tres partidos.

En esta ocasión, marcó el segundo tanto de su equipo en la victoria sobre Leipzig y demostró que está en uno de los mejores momentos de su carrera.

Luis Díaz fue inicialista en el partido del Bayern Múnich correspondiente a los cuartos de final de la DFB Pokal, donde se enfrentarían al Leipzig en el Allianz Arena.

El partido estuvo muy reñido y Leipzig impuso resistencia durante todo el primer tiempo, al punto que no hubo manera para que los futbolistas del Bayern Múnich encontraran el camino para romper el cero.

No obstante, una pena máxima que Harry Kane cambió por gol al minuto 64 permitió que los ‘Bávaros’ pudieran imponer condiciones, no solamente en el marcador, sino en el juego.

Por tal razón, tres minutos más tarde, Luis Díaz apareció para anotar el segundo tanto de su equipo que asegura la presencia en semifinales de la Copa de Alemania luego de cinco años sin lograrlo.

A continuación el gol de Luis Díaz:

Luis Díaz recibe todos los elogios de su entrenador, Vincent Kompany:

En el anterior partido, Luis Díaz había anotado un triplete que sorprendió a propios y extraños, por lo cual, su entrenador, Vincent Kompany, no dudó en llenarlo de elogios:

“Ya había dicho que él tiene como una creatividad caótica. No piensa de más en la última fase, simplemente lo siente,trata de pasar por sobre el jugador rival. Eso exactamente es lo que pasa en la fase final con Lucho”.

Crees que tal vez el ataque terminó y de repente estás en una situación en la que ocurren este tipo de faltas.Lucho es inteligente, por supuesto, pero él ama este caos y eso es lo que lo hace muy peligroso".