Luis Díaz está completamente loco y anotó triplete en nueva victoria del Bayern Múnich hoy

Luis Díaz es el futbolista colombiano con mejor presente y semana tras semana lo demuestra con grandes presentaciones, tal como la que firmó este domingo 8 de febrero, cuando anotó tres goles en la goleada del Bayern Múnich sobre Hoffenheim.

Triplete de Luis Díaz:

El colombiano fue titular en la fecha 21, donde Bayern Múnich tenía que enfrentar al Hoffenheim en condición de local para seguir aumentando su ventaja en la primera posición de la Bundesliga.

‘Luchito’ se encargó de que los aficionados de Bayern no tuvieran que sufrir y apenas habían transcurrido 20 minutos, fue el causante de un penal que Harry Kane terminó cambiando por gol. Unos minutos más tarde, repitió la fórmula y nuevamente el delantero inglés cambió la pena máxima por gol.

Sin embargo, Luis Díaz no quería quedarse sin el protagonismo y antes que finalizara el primer tiempo, aprovechó un contragolpe que comandó Harry Kane para definir con nervios de acero e incrementar a tres la ventaja parcial de su equipo.

En el segundo tiempo, en lugar de desacelerar, siguió insistiendo y al minuto 62 se metió en velocidad al área para definir de primera intención y poner el 4-1 ante un Hoffenheim.

Antes que finalizara el partido, ‘Luchito’ no quería perderse la oportunidad de llevarse el balón a casa, así que anotó un tercer gol, no solamente para corroborar que fue el mejor jugador del equipo, sino que Bayern Múnich tiene toda la ventaja para quedarse, una vez más, con el título del fútbol alemán.

A continuación le presentamos los tres goles de Luis Díaz hoy al Hoffenheim: