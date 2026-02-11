“No eran el camino correcto”, James Rodríguez habló de sus polémicas en su llegada a la MLS

James Rodríguez volvió a hablar sin filtros. En una extensa entrevista con The Athletic del New York Times, publicada este 11 de febrero, el capitán de la Selección Colombia se refirió a su nuevo reto en la MLS con Minnesota United, respondió a las críticas que han marcado su carrera y aclaró, de una vez por todas, la polémica sobre el frío que lo persigue desde su etapa en Bayern Múnich.

A sus 34 años, y en la antesala de lo que sería su tercer Mundial con Colombia en 2026, James se muestra sereno, pero desafiante. “En mi carrera ha habido muchas más cosas buenas que malas. Si uno fuera perfecto, la vida no tendría magia”, aseguró el ‘10’, quien firmó contrato con Minnesota hasta el Mundial, con opción de extender hasta diciembre.

La verdad sobre el frío y su salida de Alemania

Uno de los temas que más ruido generó en el pasado fue una declaración suya sobre las bajas temperaturas en Múnich. Aquella frase, que se hizo viral, fue interpretada como una excusa para justificar su salida. Sin embargo, James fue claro: todo fue una broma.

“Lo dije en tono de chiste, pero lo tergiversaron. No me fui por el frío”, explicó. Incluso reveló que su salida estuvo ligada a una negociación avanzada con Atlético de Madrid y a razones personales, como el deseo de estar cerca de su hija en España.

Sobre Minnesota, una de las plazas más frías de la MLS, fue contundente: “Para mí el frío o el calor es lo mismo. Sea aquí o en Barranquilla, lo único en lo que pienso es en jugar”.

Autocrítica y decisiones que marcaron su carrera

Desde su fichaje por Real Madrid en 2014, James ha pasado por siete clubes en siete países. Reconoce que no todas las decisiones fueron acertadas: “He ido a equipos que no eran el camino correcto, pero era lo que mi corazón me decía. De todo se aprende”.

Tras su mejor versión en el Bayern, vinieron pasos por Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano y León. Hoy, su llegada a Minnesota ha generado debate en Estados Unidos, donde algunos directivos dudaban de su encaje táctico y de sus exigencias salariales. Aun así, el colombiano asegura estar listo: “Si me dicen que juegue hoy, estoy preparado”.

La gasolina que lo impulsa

James no esquivó el tema de las críticas. Por el contrario, las convirtió en combustible: “Los que dudan de mí son la gasolina que me impulsa. Ellos creen que me afectan, pero me hacen un favor”.

El zurdo, que fue elegido mejor jugador de la Copa América 2024 tras llevar a Colombia a la final, también habló del peso de la camiseta tricolor. “Cuando juega Colombia, el país se paraliza. Representas tus raíces, a tu gente. No es solo correr o jugar bien, es dar algo más, sentirlo desde lo más profundo”.

Lo cierto es que, a meses del Mundial 2026, James Rodríguez no piensa en despedidas. “La historia aún está por escribirse. Continuará”, sentenció.