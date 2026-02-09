Jhon Jader Durán ya fue presentado como la nueva estrella de un club europeo donde compartirá con otro colombiano

El delantero colombiano Jhon Jader Durán fue presentado oficialmente este lunes como nuevo futbolista del Zenit de San Petersburgo, club que milita en la Premier League rusa, en un movimiento que marca un nuevo paso en la carrera del atacante de 22 años. La operación se cerró tras la terminación anticipada de su cesión con el Fenerbahçe de Turquía y su traslado a Rusia, donde tendrá la oportunidad de competir en uno de los equipos con mayor tradición en el fútbol ruso.

Durán, cuyo pase pertenece al club Al-Nassr de Arabia Saudita, firmó con el Zenit en calidad de préstamo hasta el final de la temporada 2025-2026. Según informes de medios internacionales, el acuerdo incluye una opción de compra valorada en aproximadamente 35 millones de euros y contempla que el equipo ruso asuma parte de su salario, mientras que el resto sería cubierto por su club dueño de derechos.

En los últimos años, Durán ha tenido una carrera itinerante. Tras su paso por el fútbol colombiano con Envigado FC, emigró al fútbol estadounidense con Chicago Fire, y luego a la Premier League inglesa con Aston Villa, club con el que destacó antes de ser traspasado en enero de 2025 al Al-Nassr por una cifra significativa. En la campaña actual, fue cedido al Fenerbahçe, donde jugó en todas las competiciones durante la primera mitad de la temporada, acumulando más de 20 apariciones con cinco goles y tres asistencias, y contribuyendo con la conquista de la Supercopa de Turquía.

La presentación oficial en el Zenit se realizó con la presencia de representantes del club y del jugador, que fue recibido con expectativas por parte de la directiva y la afición. Durán vestirá la camiseta con el número 9 y llega con la misión de aportar fuerza ofensiva en el tramo decisivo de la temporada rusa, donde el Zenit busca mantener su posición en los primeros lugares del campeonato local.

El fichaje se produce en un contexto de mercado de invierno activo, donde el colombiano fue objeto de seguimiento por parte de varios clubes europeos antes de que se concretara su desembarco en Rusia. De acuerdo con reportes, otros equipos europeos mostraron interés en obtener su cesión o fichaje, aunque finalmente Zenit fue el destino elegido tras acuerdos entre las partes involucradas.

Desde su llegada a San Petersburgo, Durán ha sido vinculado también con la posibilidad de adaptarse a un estilo de juego distinto, bajo un clima y exigencias competitivas distintas a las que enfrentó en Turquía y Arabia Saudita. La presencia de compatriotas en el plantel, como el mediocampista Wilmar Barrios, podría facilitar su adaptación tanto dentro como fuera del campo.

Con esta incorporación, Durán busca relanzar su carrera y consolidarse como una pieza clave en el ataque del Zenit, mientras trabaja por recuperar ritmo y rendimiento de cara a objetivos individuales y colectivos, incluyendo la posibilidad de mantenerse en el radar de la Selección Colombia de cara a futuras competiciones internacionales.