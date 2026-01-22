“La ilusión sigue viva”: Hugo Rodallega mantiene el sueño de volver a la Selección Colombia

El nombre de Hugo Rodallega volvió a tomarse la conversación del fútbol colombiano. No solo por su jerarquía intacta a los 40 años, sino por un mensaje que sacudió el entorno de la Selección Colombia: el goleador no cierra la puerta a un eventual regreso con la Tricolor y asegura que su ilusión sigue intacta.

Rodallega fue una de las grandes figuras en la final de la Superliga, donde Independiente Santa Fe venció 4-1 a Junior FC en la serie global. El delantero marcó dos goles decisivos, lideró al equipo dentro y fuera de la cancha y levantó un nuevo título en su exitosa carrera, lo que volvió a poner su nombre sobre la mesa de cara al combinado nacional.

Vea acá: A Juan Guillermo Cuadrado le resultó un medio hermano que jugó en otra selección

Tras el partido, Rodallega fue claro al referirse a la Selección: no se trata de una obsesión, pero sí de un sueño que nunca ha abandonado. El atacante recordó que, aunque lleva varios años sin ser convocado, siempre se ha mantenido vigente en los clubes donde ha jugado, tanto en Europa como en Sudamérica. “Soy un soñador y la ilusión sigue ahí”, dejó entrever el delantero, consciente de que la decisión final siempre estará en manos del cuerpo técnico.

En ese sentido, confirmó que en 2025 tuvo la oportunidad de dialogar con Néstor Lorenzo y su grupo de trabajo durante una concentración de Santa Fe en la sede de la Federación. Si bien no hubo promesas ni compromisos, el cuerpo técnico reconoció su buen presente y su extensa trayectoria, algo que Rodallega valora como un respaldo a su carrera.

El delantero vallecaucano suma 41 partidos y ocho goles con la camiseta de Colombia, además de haber sido campeón del Sudamericano Sub-20 de 2005. A eso se le añade un recorrido internacional destacado, especialmente en Inglaterra, donde dejó huella con el Wigan Athletic, club del que sigue siendo el máximo goleador histórico en la Premier League.

Hoy, con Santa Fe, Rodallega vive uno de los mejores momentos de su etapa final como futbolista profesional. Sus goles siguen apareciendo en partidos grandes, su liderazgo es indiscutido y su nombre vuelve a sonar con fuerza entre los hinchas que piden una oportunidad más para el experimentado atacante.