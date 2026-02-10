¡Nos vemos en el hexagonal! Colombia venció a Uruguay y se clasificó en el Sudamericano Femenino Sub-20

Un arranque discreto de la Selección Colombia Femenina Sub-20 en el Sudamericano que se disputa en Paraguay – un empate sin goles frente a Chile – no fue impedimento para clasificar dos partidos más tarde al hexagonal final.

Luego de conseguir un punto en su debut, la ‘Tricolor’ sumó tres puntos en la segunda fecha tras vencer a Venezuela con anotación de Maithe López, hecho que les permitió llegar invictas a la cuarta fecha, con 4 puntos, una diferencia positiva de un gol y la ilusión de certificar su presencia en la siguiente ronda.

En el tercer partido de la Selección Colombia – cuarta fecha de la fase de grupos – tenía un importante reto: Enfrentar a la Selección Uruguay, que no solamente es rival directo camino a la siguiente ronda, sino que también llegó con 4 puntos a esta jornada.

El encuentro inició sobre las 4:00 p.m. (hora local) con posesión reñida entre ambos conjuntos, que solamente se pudo resolver a través de Maithe López, quien ganó en velocidad y desenfundó un fuerte remate que se coló en la portería, con complicidad de la guardameta, Romina Olmedo. A menos de diez minutos de finalizar el encuentro, Fernanda Viáfara aprovechó un tiro de esquina, ganó por el aire y colgó a la cancerbera.

De esta manera, la Selección Colombia sumó su segunda victoria y aseguró su presencia en el hexagonal final. A la misma hora, Venezuela venció a Paraguay y también se clasificó a la siguiente ronda.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A:

Colombia - 7 puntos Venezuela – 6 puntos Paraguay – 4 puntos Uruguay – 4 puntos Chile – 1 punto

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 Femenino?

La Selección Colombia, a pesar de tener lista su clasificación al hexagonal final, tendrá que disputar la quinta fecha, que será frente al equipo local, el combinado paraguayo. Este partido se disputará el próximo jueves 12 de febrero a partir de las 4:00 p.m.

Así se disputará la última fecha de la primera fase del Sudamericano Sub-20:

Los dos partidos del grupo A se disputarán a la misma hora, a las 4:00 p.m. (hora local) de este jueves 12 de febrero, mientras que los dos juegos restantes, correspondientes al grupo B, se jugarán el viernes 13 de febrero a la misma hora:

Grupo A:

Jueves 12 de febrero

Venezuela vs Chile – 4:00 p.m.

Paraguay vs Colombia – 4:00 p.m.

Grupo B:

Viernes 13 de febrero

Perú vs Ecuador – 4:00 p.m.

Brasil vs Argentina – 4:00 p.m.