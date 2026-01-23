Dimayor comunicó el aplazamiento del partido entre Atlético Nacional y Jaguares por culpa del concierto de Bad Bunny

El partido entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba, programado por la Fecha 2 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2026-I para el lunes 26 de enero en el estadio Atanasio Girardot, fue aplazado oficialmente por la organización del fútbol colombiano. La decisión se dio a conocer la noche del 22 de enero de 2026, luego de que Dimayor anunciara que el compromiso no se disputará en la fecha originalmente anunciada debido a motivos logísticos ajenos al ámbito deportivo.

El encuentro, que estaba fijado para las 8:00 p.m., tenía previsto cerrar la segunda jornada del torneo. Sin embargo, la realización de tres conciertos del artista urbano Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot durante el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero generó un conflicto de fechas en la disponibilidad de la instalación. El desmontaje de la tarima y la adecuación del campo, según los reportes, no podían completarse a tiempo para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y logística necesarias para un partido de liga profesional.

Dimayor tomó la decisión de reprogramar el duelo, aunque aún no se ha fijado oficialmente la nueva fecha y hora para su disputa. En las horas posteriores al anuncio, el organismo encargado de la organización de la competencia evaluaba distintas alternativas en el calendario para reubicar este partido dentro de la primera fase del campeonato colombiano.

La medida fue confirmada por fuentes ligadas a la competencia y circuló ampliamente en medios deportivos nacionales, que señalaron que la decisión responde exclusivamente a las necesidades de logística del estadio después de los eventos culturales, y no a problemas relacionados con los equipos o la salud de los jugadores.

Atlético Nacional ha reconocido internamente la situación y ajustará su planificación ante este cambio en el calendario competitivo. Jaguares de Córdoba, por su parte, también se prepara para adecuar su logística de viaje y entrenamiento con base en la reprogramación que establezca Dimayor en las próximas horas.

La reprogramación de este partido significa que la Fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-I no tendrá un cierre el lunes 26 de enero, y deja a varios aficionados a la espera de la confirmación definitiva del nuevo día en que Nacional y Jaguares se enfrenten.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que el partido Atlético Nacional vs. Jaguares FC, válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026, ha sido reprogramado. Lo anterior, debido al incumplimiento de la entrega del estadio por parte del organizador del evento, de acuerdo a las fechas a las que se había comprometido con el INDER de Medellín, y que habían sido notificadas oportunamente a DIMAYOR.

Esto es una situación totalmente ajena a la DIMAYOR, que afecta gravemente la planificación previa del campeonato y perjudica a los clubes participantes del encuentro deportivo. Sin embargo, y en pro de afectar lo menos posible a los mismos, el encuentro se disputará el 6 de abril en el Estadio Atanasio Girardot con hora por definir“.