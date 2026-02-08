Néstor Lorenzo fue a ver Fortaleza vs Santa Fe, ¿convocará algún jugador de esos equipos a la Selección?

La Copa del Mundo está ‘a la vuelta de la esquina’, pues comenzará en menos de seis meses, por tal razón, Néstor Lorenzo, no solamente no deja de trabajar, sino que es cuando más debe analizar cada una de sus opciones para que la Selección Colombia firme la mejor participación en la historia de un Mundial.

En esta ocasión, el técnico de la ‘Tricolor’ fue visto en un estadio de nuestro país, analizando un partido de la quinta fecha de la liga BetPlay 2026-1.

Resulta que Néstor Lorenzo fue visto en uno de los palcos del Estadio Metropolitano de Techo, observando el partido que se disputó entre Fortaleza e Independiente Santa Fe, aquel que le Dimayor tuvo que programar de última hora, teniendo en cuenta que El Campín no se podía utilizar, ni para el ‘León’ que recibía a Atlético Nacional, ni para los ‘Amix’ que harían de local contra América de Cali.

La pregunta aquí sobre la presencia de Néstor Lorenzo en el estadio es, si estaba mirando algún jugador en específico para tener en cuenta en la Selección Colombia, o si solamente quería seguir de cerca el nivel del balompié nacional.

Uno de los jugadores que podría ser del interés de Néstor Lorenzo es el guardameta de Santa Fe, Andrés Mosquera Marmolejo, quien lleva más de un año en gran regularidad con el ‘León’, y es uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano.

También puede que al técnico le hayan interesado los goles y el liderazgo Hugo Rodallega, para tenerlo en cuenta. Y aunque parece poco probable, vale la pena recordar que a pesar de su edad, Dayro Moreno recientemente ya fue convocado a la selección Colombia por su gran nivel en el FPC.

Además, Rodallega en varias ocasiones, ha señalado que él sigue soñando con representar a la Selección Colombia: "Uno como jugador no pierde esa ilusión, ilusionarse mientras estés activo hace parte del cuento, pero la realidad es otra, hace muchos años que no visto la camiseta de la Selección, pero eso no ha frenado mi carrera. Yo en todos los equipos en que he estado me he destacado, he marcado goles, he peleado tabla de goleadores, he estado vigente, he jugado cantidades de partidos. Ya pasa por una decisión del cuerpo técnico que haga parte del combinado nacional, simplemente me voy a seguir esforzando, la ilusión está. No he cerrado las puertas nunca, me esfuerzo, trabajo. Si se da, bienvenido, si no, voy a seguir siendo un hincha más de nuestro país“.