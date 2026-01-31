Fabra ya fue visto con la camiseta del equipo del FPC al que llegaría

El mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano no da tregua y uno de los movimientos que más ruido está haciendo en este arranque de 2026 tiene como protagonista a Frank Fabra. El experimentado lateral izquierdo, con pasado en Boca Juniors y la Selección Colombia, fue visto con la camiseta de Independiente Medellín, lo que disparó las especulaciones sobre su inminente llegada al equipo antioqueño.

La señal que encendió las alarmas —y la ilusión de la hinchada poderosa— llegó desde una fuente altamente confiable del mercado local. El periodista especializado en fichajes del FPC, Mariano Olsen, publicó en sus redes sociales una fotografía del jugador luciendo la camiseta roja del DIM, acompañada de un mensaje tan breve como contundente: “FRANK FABRA @DIM_Oficial”.

Regreso de Fabra al fútbol colombiano

A sus 34 años, Frank Fabra estaría muy cerca de regresar, tras un ciclo largo en el fútbol argentino. Tras su salida de Boca Juniors, el lateral quedó con el pase en su poder y evaluó distintas alternativas, pero todo apunta a que Independiente Medellín tomó la delantera en la negociación.

Aunque el club aún no ha hecho oficial el fichaje, el hecho de que Fabra ya haya sido visto con la camiseta del DIM —y presuntamente entrenando en el entorno del equipo— es interpretado como una señal clara de que el acuerdo está avanzado. En el Medellín manejan el tema con cautela, pero internamente consideran que la experiencia del jugador puede ser clave para afrontar una temporada exigente.