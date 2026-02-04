Por primera vez en más de 90 años, el Club 2 de Mayo de Paraguay jugará la Copa Libertadores y debuta hoy

Una nueva edición de la Copa Libertadores comenzó el martes 3 de febrero con el partido que enfrentó a The Strongest vs Deportivo Táchira (llave que definirá rival del Deportes Tolima en la fase 2), pero las emociones de la ‘Gloria Continental’ no se detienen y este miércoles se enfrentarán el Club Sportivo 2 de Mayo vs Alianza Lima.

Partidos de la Copa Libertadores este miércoles 4 de febrero:

2 de Mayo vs Alianza Lima

Un hecho histórico vivirán los hinchas del Club Sportivo 2 de Mayo: Su primer partido en la Copa Libertadores en más de 90 años de existencia.

El club paraguayo alcanzó la ‘Gloria Continental’ gracias a que llegó a la final de la Copa Paraguay 2025 y ahora sueña con una hazaña que les permita llegar hasta la fase de grupos.

Sin embargo, el equipo paraguayo quedó emparejado con Alianza Lima, que, a su vez, en la Copa Libertadores 2025, superó las tres rondas de la fase previa y clasificó a la zona de grupos, dejando en el camino a Nacional de Paraguay, a Boca Juniors de Argentina y a Deportes Iquique de Chile.

*Las claves: Alianza Lima no podrá contar en el debut con dos de sus figuras, Luis Ramos (delantero con pasado en América de Cali), ni con Luis Advíncula*.

Ficha del partido: 2 de Mayo vs Alianza Lima

Estadio : Rio Parapií

: Rio Parapií Hora: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Árbitro: José Burgos (Uruguay)

José Burgos (Uruguay) Transmisión: ESPN

