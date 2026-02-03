Comienza la Copa Libertadores 2026: Prográmese con el partido que dará inicio a esta nueva edición

Una nueva edición de la Copa Libertadores comenzará este miércoles 4 de febrero con un partido correspondientes a la primera fase: The Strongest de Bolivia y Deportivo Táchira de Venezuela.

The Strongest vs Deportivo Táchira

Desde 2012, The Strongest ha representado a Bolivia en la Copa Libertadores de manera ininterrumpida. En esta ocasión, lo consiguió gracias a la tabla del torneo boliviano del ‘todos contra todos’, que los ubicó en la primera fase de la competición.

The Strongest buscará clasificarse a la zona de grupos tras superar las fases previas, tal como lo ha hecho en tres ocasiones: 2015. 2017 y 2022. Vale la pena resaltar que en la edición del año 2025 quedó eliminado en la segunda fase a manos de Bahía de Brasil.

Sin embargo, tendrá que enfrentar al Deportivo Táchira, que también goza de experiencia en la Copa Libertadores, pues ya ha participado en 25 ediciones a lo largo de la historia.

Las claves: El vencedor de esta llave se medirá al Deportes Tolima en la fase 2

Los colombianos José Moya y Adrián Estacio militan en The Strongest

La ficha del partido: