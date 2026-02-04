“No son ciertas”, Dimayor desmintió públicamente a Mauricio Hoyos, CEO de la empresa Sencia

En la Dimayor se pusieron serios con Sencia, desmintieron públicamente a su CEO, Mauricio Hoyos, y les pidieron que tenga dignidad y carácter de aplazar el concierto del próximo 28 de febrero en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Esto, tras unas declaraciones de Hoyos en las que dijo que el aplazamiento de partidos fue por iniciativa de ellos, algo que desmintió el ente que rige el fútbol colombiano.

Al respecto, emitieron el siguiente comunicado: “La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR se permite aclarar ante la opinión pública que no son ciertas las declaraciones dadas por el Sr. Mauricio Hoyos, CEO de la empresa Sencia, quien afirmó en una entrevista con Caracol Televisión que el aplazamiento de los próximos partidos en el Estadio El Campín, “se debían a una iniciativa de Sencia quien habló con la DIMAYOR y los equipos”.

Los aplazamientos de los encuentros deportivos se deben a una decisión única y exclusiva de la DIMAYOR, prohibiendo que se disputen partidos en este escenario. Esta decisión se basa en cuidar la integridad de los futbolistas y la calidad del producto, tras el lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín.

Desde DIMAYOR hicimos un enorme esfuerzo aplazando los próximos partidos a disputarse en el Campín, sacrificando la competencia, su calendario y la planificación que se tuvo antes de iniciar el semestre. Esperamos, de la misma manera, que Sencia tenga la dignidad y el carácter de cancelar el concierto que tienen planificado para el 28 de febrero.

El esfuerzo no puede venir únicamente de los clubes y de la DIMAYOR. Necesitamos un compromiso real por parte de la APP Sencia. De nada servirá aplazar estos partidos buscando recuperar el campo de juego, si después se tendrá un concierto que lo dejará en las mismas o peores condiciones en que se encuentra actualmente”.