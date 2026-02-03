“No tienen ningún interés en cuidar la cancha”, Eduardo Méndez también se despachó contra Sencia

Gustavo Serpa, presidente de la Junta Directiva de Millonarios no fue el único en ‘cantarle la tabla’ a Sencia, pues Eduardo Méndez, el presidente de Santa Fe, también se quejó, no solamente porque el mal estado de la cancha, sino porque tuvieron que firmar un contrato casi obligado.

Eduardo Méndez habló con el programa ‘Voces del Deporte’, donde confesó que están completamente de acuerdo con la postura que tomó Millonarios, pues considera que a Sencia no le importa cuidar la cancha, sino que solo le interesa el dinero.

De igual manera, el presidente de Santa Fe dejó claro que las voces de los equipos no tienen peso porque Sencia toma la decisión de alquilarlo para distintos eventos:

“Nosotros tenemos la misma posición de Millonarios, no podemos hacer más, estamos preocupados y angustiados. Tenemos que admitir que esto es un negocio que tiene Sencia y lo que a ellos les interesa es producir plata, pero ellos no tienen ningún interés en cuidar la cancha. La usan para todo, se la alquilan al que la pida, no la protegen y nosotros no tenemos ninguna autonomía.

A nosotros nos tocó firmar un contrato casi obligado, porque si no, no tendríamos los permisos para jugar, es complicado y preocupante".

Eduardo Méndez dejó claro que, Sencia es consciente que Santa Fe no puede irse a jugar a otra ciudad, entonces, sin importar las condiciones, tuvieron que aceptar los términos y condiciones impuestos, incluyendo el precio del alquiler:

“Podemos ir a pelear, pero tenemos es que firmar un contrato obligado porque no tenemos para dónde irnos, no podemos llevarnos al equipo a Manizales o Cali. Entonces ellos hacen lo que quieren y lo único que yo puedo entender es que es un negocio dedicado a hacer plata, por eso lo alquilan para matrimonios, escuelas de formación, autorizan cualquier partido, explotan la cancha, comidas y bebidas, pero nosotros no tenemos derecho a nada pese a que pagamos el arriendo más caro que hay en el país, nosotros pagamos el 12.48%, ¿qué hace Millonarios? Nos toca jugar".

Méndez también señaló que la gran cantidad de compromisos que hay en El Campín hace que sea imposible una recuperación del terreno de juego:

“No se pueden aplazar partidos para darle tiempo, pero fuera de eso, programaron un concierto que era para finales de marzo para el fin de semana pasado. Juega Millonarios al día siguiente, juega Millonarios el jueves, juega Santa Fe el sábado y fuera de eso se lo prestan a Fortaleza para que juegue el domingo, ¿cuándo van a recuperar el barrial que hay? Pueden traer el cirujano más grande del mundo, agrónomo o científico, el terreno no va a tener tiempo de recuperación".

Finalmente, Eduardo Méndez habló sobre la Copa Libertadores y no ocultó su preocupación porque Conmebol no apruebe al Campín para disputar la fase de grupos:

“Estamos a la espera que nos autoricen, porque la multa es lo de menos, el problema es que vengan a visitar la cancha y no la autoricen. Ahí sí nos tocará salir a correr a otro lado”.