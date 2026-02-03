“Así no podemos”: Gustavo Serpa le cantó la tabla, en vivo, al CEO de Sencia por la cancha del Campín

El mal estado de la cancha del estadio El Campín volvió a encender la polémica en el fútbol colombiano y esta vez la voz que alzó el tono fue una de las más influyentes en Millonarios, Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva que lanzó durísimas críticas contra Sencia, concesionario del principal escenario deportivo de Bogotá y le cantó la tabla en vivo a Mauricio Hoyos, CEO de la compañía.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Serpa no ocultó su indignación tras escuchar las explicaciones del concesionario sobre el deterioro del terreno de juego. Para el dirigente embajador, la postura de Sencia —según la cual los clubes “alquilan la cancha como esté”— es inaceptable.“Estoy atónito. No es posible lo que estoy escuchando. Según esto, el concesionario no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre la grama… los equipos alquilan el estadio y entonces que el pasto como esté y las consecuencias que las asuman los equipos. Así no podemos enfrentar una realidad tan compleja. Esto es una vergüenza”, afirmó con contundencia.

Serpa fue más allá y puso el foco en lo simbólico y lo institucional. Recordó que Bogotá es la capital de Colombia y que no puede permitirse tener su estadio principal en condiciones que, según los propios futbolistas, no habían visto antes en sus carreras.“Había 30 mil personas en la tribuna que merecen respeto. Pagan por un espectáculo y lo mínimo es ofrecerles un campo digno. Además, estamos exponiendo la integridad de jugadores profesionales”, enfatizó.

El directivo también rechazó que se intente trasladar la responsabilidad a los clubes. “No me pueden decir que yo tengo que cuidar la grama. Si me la entregan, la cuido, pero nos la dejan para jugar fútbol. No hay derecho”, señaló, visiblemente molesto.

Conciertos, lluvias y un plazo que no convence

Desde Sencia, Mauricio Hoyos, CEO del concesionario, explicó que se espera una mejoría en aproximadamente tres semanas, cuando el césped natural logre integrarse con el sintético. Para ello, se contempla una pausa temporal en los conciertos programados en El Campín.

Sin embargo, Serpa puso en duda esa solución y criticó que se justifique la situación por las lluvias. “En Bogotá siempre ha llovido. Eso no es nuevo. Lo anormal es que, con la cancha en ese estado, se haya hecho un concierto que se inventaron hace dos semanas”, disparó.

El dirigente de Millonarios dejó claro que el club no se quedará de brazos cruzados. Anunció que se comunicará con el presidente de la Dimayor y con el alcalde de Bogotá para buscar salidas urgentes a un problema que considera “delicado”.“¿Cómo hacemos para jugar en Techo si tenemos 30 mil abonos vendidos?”, se preguntó, dejando entrever que podrían venir decisiones fuertes.

Hoyos señaló que en las próximas semanas se logre tener la cancha al 100% y que por el mes de febrero le darán prioridad al fútbol en el estadio El Campín.