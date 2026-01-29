“Porquería de cancha”, Carlos Antonio Vélez no se guardó nada sobre la grama del Campín

El estado del terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá está despertando muchas críticas en los últimos tiempos por su estado y tras el partido entre Santa Fe y Pereira no fue la excepción con reproches desde varios frentes, incluido al periodista Carlos Antonio Vélez que la tildó de “porquería de cancha”.

Por la tercera jornada de la Liga Betplay 2026-I, Cardenales y Matecañas igualaron 2-2 en un juego bastante emotivo en el que los dos equipos terminaron con 10 hombres. Mientras que Marco Pérez y Yuber Quiñones pusieron en ventaja a la visita, los dueños de casa lograron igualar gracias a los tantos de Christian Mafla y Edwin Mosquera.

Sobre el juego, Carlos Antonio Vélez aprovechó para hacer una comparación con la Liga de Campeones, señalando: “Miren el penalti q le pitan al @realmadrid hoy. La “falta” contra Otamendi… esta noche en el Campin, el juez y su VAR de turno omitieron dos más grandes q aquella y como si nada… todos tan tranquilos!”.

Posterior a ello, señaló contra la grama del Campín, manifestando: “Y perdón… en esa porquería de cancha no juega bien nadie... está peor q cuando la manejaba el distrito con las patas!”.

Reproches de todos los frentes: aficionados, jugadores, entrenadores y periodistas, como Carlos Antonio Vélez, viene recibiendo la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá que cada vez luce más complicada para el buen desarrollo del juego.