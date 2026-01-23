“Estamos listos”, en Millonarios le abrieron las puertas a James Rodríguez

Millonarios dejó abierta, de manera pública y directa, la posibilidad de fichar a James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, quien continúa sin definir su futuro deportivo a tan solo seis meses del Mundial.

La frase que encendió la ilusión del hincha embajador habría llegado desde la dirigencia. Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva del club azul, reconoció que Millonarios está preparado para avanzar si el ’10’ da el paso. La declaración fue revelada por el periodista César Augusto Londoño, que trabaja para una compañía que comparte dueños con Millonarios, y rápidamente se viralizó en redes sociales, reactivando un debate que parecía imposible hace apenas unos meses.

“Si James quiere venir, estamos listos”. Con esas palabras, Serpa dejó claro que el interés no es solo un rumor, sino una posibilidad real, al menos desde lo institucional. En el entorno del club bogotano hay conciencia del impacto deportivo, mediático y económico que tendría la llegada del volante cucuteño al fútbol profesional colombiano.

James, el gran nombre libre del mercado

James Rodríguez atraviesa un momento clave de su carrera. Sin equipo tras su último paso por el exterior, el mediocampista analiza con lupa su próximo destino, consciente de que necesita continuidad y protagonismo para llegar en plenitud a la Copa del Mundo. Las versiones más fuertes apuntan a la MLS o a ligas fuera del continente, opciones que le permitirían mantener un alto nivel competitivo y estabilidad contractual.

Sin embargo, el solo hecho de que Millonarios se declare listo para ficharlo marca un precedente y más por le hecho de que, de darse, juntaría a dos de los jugadores más relevantes en la historia del fútbol colombiano al ponerlo a compartir camerino en un club con Falcao García.

Por ahora, todo depende de la decisión del jugador. Desde el entorno de James se insiste en que su prioridad sería continuar en el exterior y que, en principio, no contempla jugar en Colombia. Aun así, el escenario no está completamente cerrado.

Mientras el mercado sigue abierto y las especulaciones crecen, Millonarios ya hizo su movimiento: abrir la puerta.

Desde el lado de James Rodríguez ha brillado más el silencio y posiblemente apunte a un destino como la MLS que recién comienza actividad a mediados de febrero y por eso estaría sin mayor presión de estar todavía sin equipo.