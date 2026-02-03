¿Se pasó? Eduardo Luis imitó a Falcao en vivo y lo trataron de irrespetuoso

Fotos tomadas de: Captura de pantalla de la cuenta de YouTube 'La FM' (02/02/2026) y @MillosFCoficial (08/01/2026)

Múltiples críticas llegaron para Eduardo Luis López porque imitó a Falcao en vivo durante la transmisión del programa de la FM ‘Más Fútbol - Somos Mundial’ correspondiente al pasado lunes 2 de febrero.

Uno de los temas que estaban discutiendo Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis López era el aplazamiento del partido de Millonarios vs Medellín por las condiciones climáticas y el mal estado del terreno de juego de El Campín.

El programa, que se desarrolló previo a los 30 minutos finales que disputaron ambos equipos, puso sobre la mesa una pregunta sobre el horario, pues no entendían por qué lo programaron para las 3:00 de la tarde y no para las 10:00 de la mañana, como se suele hacer.

Juan Felipe Cadavid aseguró que esta decisión se tomó pensando en “un tema de descanso” porque el domingo se quedaron en el estadio hasta las 12 de la noche.

Entonces, Eduardo Luis aseguró que a él le parecía que fue Falcao quien pidió que se jugara a las 3:00 de la tarde. Instantes después, el ‘Toxirrelator’ hizo una imitación de Falcao que a muchos les pareció irrespetuosa.

A través de los comentarios de la transmisión de YouTube, le hicieron saber a Eduardo Luis, que no les gustó ‘ni cinco’ la imitación a Falcao y lo consideran una falta de respeto:

“Los que estaban en vivo si le reclamaron la insolencia de Eduardo Luis con Falcao”

“Eduardo Luis es un irrespetuoso que incentiva el odio y la burla a Falcao, después está gritando porque le critican a su James”.

“Lo dije y lo sostengo: HAY QUE LAVARSE MUY BIEN LA BOCA ANTES DE HABLAR DEL SEGUNDO MEJOR FUTBOLISTA COLOMBIANO DE TODOS LOS TIEMPOS”.