A pesar de las críticas, otro equipo del fútbol colombiano alquiló El Campín para jugar de local

El Estadio El Campín está en el ‘ojo del huracán’ por el mal estado del terreno de juego que quedó completamente expuesto durante el partido de Millonarios vs Medellín que fue necesario suspenderlo y terminarlo al día siguiente.

A pesar de las críticas, hay un equipo que decidió mudarse al Campín para el próximo partido: Se trata de Fortaleza, que recibirá al América de Cali.

Para nadie es un secreto que los ingresos de taquilla que generan equipos como América de Cali o Atlético Nacional en Bogotá son ideales para equipos como Fortaleza o Internacional de Bogotá (antes La Equidad), que en varias ocasiones ya han solicitado El Campín para dichos partidos.

Lo curioso es que, hoy por hoy, la cancha del Estadio Metropolitano de Techo, que es la casa de Fortaleza, está en mejores condiciones que El Campín, pero parece que el club bogotano le dará prioridad a los ingresos.

De esta manera, el partido Fortaleza vs América de Cali, válido por la quinta fecha del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay 2026-1, programado para el próximo domingo 8 de febrero se disputará en El Campín a partir de las 2:00 de la tarde.

Precios para el partido de Fortaleza vs América de Cali en Bogotá:

