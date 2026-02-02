Surgen nuevas imágenes del estado de la cancha de El Campín y con la lluvia quedó vuelta un ‘barrial’

El estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los principales escenarios deportivos de Colombia, vive en los últimos meses una de sus peores crisis en cuanto al estado de su gramilla. Lo que fue durante años una cancha emblemática para el fútbol bogotano, hoy se ha convertido en motivo de quejas constantes por parte de jugadores, entrenadores, periodistas y aficionados, que han visto cómo el tapete verde se deteriora hasta niveles preocupantes.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran un césped con zonas desgastadas, encharcamientos y baches incluso tras jornadas de fútbol profesional, lo que ha complicado el normal desarrollo de los partidos. Jugadores de equipos como Millonarios, Santa Fe y Deportivo Pereira han expresado públicamente su descontento, señalando que la cancha está “fea” y que afecta el juego e incluso puede propiciar lesiones.

Un factor clave señalado por aficionados y expertos ha sido la frecuencia de eventos musicales y culturales que se realizan en El Campín. Conciertos de gran magnitud como los de Yeison Jiménez, Grupo Firme, Maluma y otros artistas populares han requerido instalar tarimas y estructuras sobre la cancha, y aunque se colocan protecciones, estas no han sido suficientes para evitar el desgaste de la grama. En particular, usuarios en redes recuerdan que la instalación de un escenario en plena mitad de la cancha tras un concierto de Maluma dejó el césped seriamente afectado, lo que coincidió con el inicio del deterioro perceptible por todos.

Además de los conciertos, las intensas lluvias de los últimos meses han agravado la situación, generando zonas encharcadas y dificultando el drenaje del terreno. En algunos partidos, la administración ha tenido que recurrir a técnicas antiguas como cubrir partes del césped con plástico para evitar pantanos, algo que ha ridiculizado aún más el manejo del estadio.

En el centro del debate está Sencia, la concesionaria encargada de la administración, operación, mantenimiento y el proyecto de renovación del estadio bajo una Asociación Público-Privada. Desde que asumió estas funciones, las críticas hacia su gestión se han intensificado. A pesar de admitir que “la grama no está al 100%” y de calificar el mantenimiento como un “reto enorme”, muchos sectores consideran que las explicaciones de la empresa no son suficientes frente a las evidentes deficiencias del terreno.

La respuesta oficial de Sencia ha sido reconocer las falencias y asegurar que se está avanzando en la implementación de un sistema de grama híbrida (combinación de césped natural con fibras sintéticas) con apoyo de expertos para mejorar la resistencia del campo. Sin embargo, la percepción de aficionados y expertos es que este proceso está siendo demasiado lento y que la programación de conciertos y partidos no ha sido bien coordinada con las necesidades de recuperación del césped.

Mientras tanto, la cancha de El Campín sigue siendo un tema de debate en el fútbol colombiano, con la exigencia de que se priorice el uso deportivo y el cuidado del césped para evitar que un ícono de Bogotá pierda la calidad que lo caracterizaba.