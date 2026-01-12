Falcao tenía las puertas abiertas en otro equipo del fútbol colombiano, ¿de cuál se trata?

Radamel Falcao García regresó a Millonarios para tener su último baile con el equipo de sus amores, luego de que muchos rumores lo vincularan con diferentes equipos como Gimnasia Esgrima y La Plata de Argentina o Emelec de Ecuador.

Para el caso, el ‘Tigre’ todavía tenía algunas ofertas, e incluso, las puertas abiertas en otro club del fútbol colombiano.

Falcao tenía “las puertas abiertas” en otro equipo del fútbol colombiano

El equipo que pretendía contar con Falcao era Deportivo Cali, específicamente, por petición de Alberto Gamero, quien tuvo la oportunidad de dirigir al ‘Tigre’ en Millonarios durante seis meses.

Alberto Gamero, tan pronto llegó a la dirección técnica del Deportivo Cali, habló directamente con Falcao para intentar convencerlo de firmar con el equipo ‘azucarero’ basado en el proyecto deportivo que están armando.

No obstante, según relató el entrenador samario durante una entrevista con ‘El VBar’ de Caracol Radio, Falcao mantuvo su postura firme en que no tenía intenciones en jugar para otro equipo del fútbol colombiano que no fuera Millonarios.

“Sí, cuando llegué el año pasado, le dije que estaban las puertas abiertas. Él me dijo que ir a otro equipo en Colombia era difícil, pero sí le manifesté que tenía las puertas abiertas, pero yo sabía que eso sería difícil”.

¿Qué más dijo Alberto Gamero?

El entrenador del Deportivo Cali dejó claro que sueña ser campeón con el club ‘azucarero’, pero también señaló que será necesario ir paso a paso

“Todos nosotros queremos ser campeón. Antes de ser campeón hay una cosa, hay un objetivo primero que es clasificar, nadie sale campeón sin clasificar. El primer objetivo es clasificar y después nos proponemos otro. Creemos que clasificar es fácil y a veces no se da la clasificación. Ojalá que después de estar en cuadrangulares, podamos llegar a la final. Yo tengo que comenzar con un Cali que salga a ganar partidos, acá no hay espera. Yo no aspiro a tener tantos partidos para encontrar el Cali de Gamero. Esto es sumar. Nos costó el semestre pasado, no clasificar tres años y medio, es muy duro para un hincha y lo que queremos es eso. Hay que pensar que el Cali va a estar en cuadrangulares”.