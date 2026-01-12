En España aseguran que Lamine Yamal ya sabe que Carlos Antonio Vélez lo acusó de doparse

Carlos Antonio Vélez está ‘en el ojo del huracán’ debido a los comentarios que realizó sobre Lamine Yamal durante la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona.

El periodista de Win Sports, canal que se encargó de transmitir este partido para Colombia, acusó a Lamine Yamal de doparse.

Sus palabras causaron tanta controversia que llegaron hasta España. Desde allí aseguraron que al futbolista ya le informaron sobre las palabras de Vélez y le pidieron tomar cartas en el asunto.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre Lamine Yamal?

Carlos Antonio Vélez acusó a Lamine Yamal de doparse, pues aseguró que la razón por la cual utiliza una venda en la mano es porque ahí se pone una medicina, específicamente, la hormona de crecimiento:

“Le tienen que forrar la mano poniendo ahí la medicina que se necesita poner: la hormona del crecimiento. En FifA hay una investigación al respecto”

“Eso de forrarse la mano no es que esté lesionado, ni que tenga un problema en la muñeca o una cábala. Muchos mencionan que, precisamente, lo que están haciendo es logrando a través de una medicina, yo le digo medicina por ignorancia, que es la hormona del crecimiento”.

“Eso está probado en los tribunales, falta simplemente sentencia. Desde el punto de vista deportivo, en otros países, eso genera pérdida de títulos y descenso. En España al parecer no y los amnistiarán como acá con los políticos”.

Aseguran que Lamine Yamal ya sabe lo que dijo Carlos Antonio Vélez:

Adrián Sánchez, reconocido influenciador español, con más de 200.000 suscriptores, aseguró que Lamine Yamal ya sabe lo que dijo Carlos Antonio Vélez.

El creador de contenido dijo que el futbolista y su familia ya están informados, e incluso, aseguró que espera medidas en el asunto:

“Carlos Antonio Vélez acusa a Lamine Yamal de DOPARSE en Win Sports. Ojalá el club y la familia de Lamine, que ya están informados, se encarguen de poner en su sitio a esta gentuza”.