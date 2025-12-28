The Suso’s Show se despide de Caracol Televisión tras 15 años al aire, ¿qué pasó?

El comediante colombiano Dani Hoyos, creador del icónico personaje Suso el Paspi, habría tomado la decisión de cerrar un ciclo importante en su trayectoria profesional al renunciar a The Suso’s Show, programa que durante años fue uno de los espacios de humor más reconocidos de Caracol Televisión.

La información comenzó a circular luego de que el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa revelara que habría tenido conocimiento de la salida del comediante, una decisión que no estaría relacionada con conflictos internos, sino con una apuesta personal y profesional por explorar nuevos caminos en su carrera artística.

De acuerdo con un comunicado emitido por el equipo de prensa del artista, tras más de 16 años de trayectoria, el personaje de Suso entra en una etapa de cierre dentro de la televisión. “Con más de 16 años de trayectoria, el reconocido personaje anuncia una nueva etapa y Dany Alejandro Hoyos recorrerá el mundo como él mismo”, señala el mensaje, dejando claro que el enfoque ahora estará en el comediante más allá del personaje que lo catapultó a la fama.

Este anuncio marcaría también el final del uso de Suso como figura televisiva, pues Dani Hoyos estaría decidido a no volver a interpretarlo en la pantalla chica, con el objetivo de explorar otras aristas de la comedia, nuevas narrativas y formatos que le permitan desarrollarse plenamente como artista.

La salida de The Suso’s Show representaría, entonces, una decisión profesional consciente, orientada a la evolución creativa y a la búsqueda de nuevos escenarios, tanto dentro como fuera del país. Según lo expresado por su equipo, Dani Hoyos emprenderá una etapa de viajes y proyectos que le permitirán conectarse con otras expresiones del humor y con públicos diversos, esta vez desde su identidad personal y no desde un personaje.

Aunque Caracol Televisión no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto, el anuncio ha generado reacciones entre seguidores del comediante, quienes reconocen el impacto que Suso tuvo en la televisión colombiana y se muestran expectantes frente a los nuevos proyectos que asumirá Dani Hoyos en esta nueva etapa de su vida artística.