Radamel Falcao regresa a Millonarios: una nueva era del ‘Tigre’ hará rugir El Campín

Este miércoles 7 de enero, La W Radio confirmó en primicia que Radamel Falcao García volverá a vestir la camiseta de Millonarios, marcando el inicio de lo que será su tercera etapa con el club que siempre estuvo en sus sueños. La noticia, que rápidamente se convirtió en tendencia en el fútbol colombiano, llegó después de que el equipo ‘embajador’ encendiera las alarmas en redes sociales con publicaciones crípticas como “The Last Dance” y “El 9 a las 9”, que desataron una ola de especulación entre los hinchas.

La llegada de Falcao a Millonarios no es nueva: el samario aterrizó por primera vez en la capital del país el 20 de junio de 2024, en un movimiento que prendió el ánimo de la hinchada desde el momento en que se anunció su fichaje.

¿Cómo le fue a Falcao en Millonarios?

En esa primera etapa, ‘El Tigre’ disputó 16 partidos de liga, sumando 817 minutos en cancha y anotando cinco goles, cifras que, pese a no ser las más altas de su carrera, marcaron un momento emotivo para el fútbol local y para él mismo como hincha del club.

Uno de esos goles llegó el 1 de septiembre de 2024, contra Patriotas Boyacá, dedicado a un seguidor que falleció días antes, un gesto que quedó grabado en la memoria de los seguidores del equipo.

¿Por qué Falcao salió de Millonarios?

Sin embargo, la primera etapa de Falcao en Millonarios tuvo un cierre convulsionado. En enero de 2025, el club anunció que no renovaría su contrato debido a complicaciones fiscales, relacionadas con las obligaciones tributarias que implicaba su residencia prolongada en Colombia.

Aunque semanas después se llegó a un acuerdo para extender su estadía otros seis meses con apoyo de patrocinadores, el ambiente de negociación fue un recordatorio de las dificultades económicas que enfrenta el fútbol local.

El final de su etapa anterior llegó después de la eliminación de Millonarios en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, y aunque su rendimiento fue destacado —11 goles en 28 partidos—, el equipo no consiguió levantar un título durante su paso.

Ahora, con el anuncio oficial confirmado en primicia por La W, los hinchas vuelven a ilusionarse con ver al delantero que desde niño soñó con defender los colores azul y blanco. Su regreso no solo representa una inyección de energía para El Campín, sino también la posibilidad de que Falcao deje una huella definitiva en la historia de Millonarios, cerrando un capítulo pendiente de gloria.

Si bien aún no se han divulgado detalles sobre la duración del contrato o las metas deportivas pactadas, lo que sí está claro es que el fútbol colombiano volverá a rugir con fuerza con la presencia de uno de sus ídolos más grandes.