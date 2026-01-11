Prográmese para ver el regreso del equipo de sus amores: Fecha y hora de la jornada 1 del FPC

Junior de Barranquilla se coronó campeón del fútbol colombiano el pasado 16 de diciembre, y, exactamente un mes después, regresará el torneo local.

La Dimayor dio a conocer la programación de las 19 fechas del ‘todos contra todos’ que tendrá la Liga BetPlay 2026-1.

A continuación le presentamos la fecha y hora de todos los partidos de la fecha 1 del fútbol colombiano.

Fecha 1 del fútbol colombiano:

Los equipos que se encargarán de abrir el torneo serán Deportivo Pereira y Llaneros. Vale la pena resaltar que se desconoce si el ‘Matecaña’ logrará resolver, en tiempo récord, sus problemas con el Ministerio de Trabajo, o si nuevamente tendrá que hacer uso de los juveniles.

Fortaleza y Alianza Valledupar jugarán el segundo partido de la primera fecha en el Estadio Metropolitano de Techo.

El sábado 17 de enero, Internacional de Bogotá debutará en el fútbol colombiano visitando al América de Cali. Luego Atlético Nacional recibirá a Boyacá Chicó y la jornada cerrará con el juego entre Atlético Bucaramanga y Millonarios.

El domingo 18 de enero, Pasto se medirá al Medellín, Jaguares se enfrentará al Cali, Junior volverá a jugar contra Tolima, tal como en la final, y Santa Fe recibirá a Águilas Doradas.

Finalmente, el lunes, Cúcuta Deportivo jugará su primer partido en su regreso a la primera división, en el Estadio General Santander, frente a Once Caldas.

A continuación la programación de los partidos de la fecha 1 del fútbol colombiano:

Viernes 16 de enero

6:20 p.m.

Deportivo Pereira vs Llaneros

8:30 p.m.

Fortaleza vs Alianza Valledupar

Sábado 17 de enero

4:10 p.m.

América de Cali vs Internacional de Bogotá

6:20 p.m.

Atlético Nacional vs Boyacá Chicó

8:30 p.m.

Atlético Bucaramanga vs Millonarios

Domingo 18 de enero

2:00 p.m.

Deportivo Pasto vs Independiente Medellín

4:10 p.m.

Jaguares vs Deportivo Cali

6:20 p.m.

Junior de Barranquilla vs Deportes Tolima

8:30 p.m.

Santa Fe vs Águilas Doradas

Lunes 19 de enero

4:00 p.m.

Cúcuta Deportivo vs Once Caldas