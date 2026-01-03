“A la final de la Libertadores”, Por segundo año consecutivo, Eduardo Méndez puso la vara alta con Santa Fe

Independiente Santa Fe se clasificó a la Copa Libertadores por segundo año consecutivo, aunque en esta edición ahora sí estará en la fase de grupos, pues en el torneo del año pasado quedaron eliminados en la fase previa a manos de Deportes Iquique.

Previo a aquel torneo, Eduardo Méndez había dicho que Santa Fe tenía nómina para llegar hasta la final, y ahora, un año después, reiteró en que el objetivo es alcanzar el partido definitivo de la ‘Gloria Continental’.

¿Qué dijo Eduardo Méndez sobre Santa Fe en la Copa Libertadores?

El presidente de Santa Fe habló con ‘El VBar’ de Caracol Radio y dejó claro que los fichajes que está realizando el equipo ‘Cardenal’ están pensados en las peticiones que hizo Pablo Repetto para afrontar el rentado local y el torneo internacional.

Por esta razón, aseguró que los futbolistas que llegarán a Santa Fe para 2025 serán de alto valor en el mercado porque fueron las solicitudes del entrenador:

“Los jugadores que estamos trayendo tiene un valor importante en el mercado, estamos haciendo sacrificios para traer los jugadores que el cuerpo técnico quiere”.

Por esa razón, Eduardo Méndez no escatimó en los objetivos para la próxima Copa Libertadores y dejó claro que no solamente piensa en ganar la estrella número 11, sino que además, pretende jugar la final de la Copa Libertadores:

“Ganar una Liga y llegar a la final de la Libertadores”.

Sobre los abonos de la Copa Libertadores:

Una queja que los hinchas de Santa Fe han proclamado tiene que ver con los precios de los abonos para la Liga BetPlay 2026-1 y que este no incluya los tres partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Eduardo Méndez dejó claro que la razón para no incluir esos juegos tiene que ver con que no habían podido negociar con Sencia por el alquiler del Campín, así que fue necesario separarlos:

“Pensábamos sacarlos conjuntamente con los de Liga, pero desafortunadamente cuando se sacaron los de Liga, no habíamos podido hablar con Sencia para contar con el estadio El Campín, por eso hicimos la división, vamos a esperar y conocer los equipos que nos tocan, para determinar los precios y demás”.