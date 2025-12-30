Nahuel Bustos, exjugador del Manchester City, está muy cerca de ser oficializado por importante equipo colombiano

La llegada de Nahuel Bustos a Independiente Santa Fe representa uno de los movimientos más llamativos del mercado de fichajes para el fútbol colombiano, tanto por el nombre del jugador como por el impacto que puede tener en el proyecto deportivo del club bogotano. El delantero argentino, con recorrido internacional y experiencia en competiciones exigentes, aterriza en la capital con el objetivo de potenciar el frente de ataque y devolver al “León” el protagonismo perdido en los últimos torneos.

Bustos, formado en Talleres de Córdoba, fue considerado durante varios años como uno de los atacantes con mayor proyección del fútbol argentino. Su explosión temprana lo llevó a dar el salto al exterior, donde vivió experiencias en ligas como la brasileña y la europea, acumulando roce internacional y enfrentándose a contextos competitivos de alta exigencia. Aunque su carrera ha tenido altibajos, su talento sigue siendo indiscutible, especialmente por su capacidad para jugar tanto como centrodelantero como partiendo desde los costados.

Desde lo futbolístico, Santa Fe suma a un jugador con gol, movilidad y buena lectura de juego. Según periodistas de Argentina, Bustos no es el típico “9” estático, ya que sabe retroceder para asociarse, atacar los espacios y generar ventajas para sus compañeros. Estas características encajan con la idea de un equipo más dinámico y ofensivo, una de las principales demandas de la hinchada cardenal en las últimas temporadas. Además, su experiencia puede ser clave para acompañar a los futbolistas más jóvenes del plantel.

La dirigencia de Santa Fe ve en Bustos una apuesta importante para fortalecer una plantilla que busca volver a competir en los primeros lugares de la Liga BetPlay y tener una actuación destacada en torneos internacionales cuando se presente la oportunidad. La inversión realizada refleja la intención del club de no limitarse a fichajes de bajo perfil, sino de asumir riesgos calculados con jugadores que puedan marcar diferencias.

Para el propio Bustos, la llegada a Santa Fe representa una oportunidad de relanzar su carrera. El fútbol colombiano, cada vez más competitivo y con mayor visibilidad en el continente, puede ser el escenario ideal para que el atacante recupere continuidad, confianza y regularidad. El entorno, la presión de una hinchada exigente y la historia del club también juegan un papel motivacional importante.

En definitiva, la incorporación de Nahuel Bustos ilusiona al mundo Santa Fe. Si logra adaptarse rápidamente y encontrar su mejor versión, el delantero argentino puede convertirse en una de las piezas clave del equipo y en uno de los nombres propios del campeonato, elevando el nivel del plantel y renovando las aspiraciones del club rojo de la capital.