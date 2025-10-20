“Ándate para Nacional”; hinchas del Once Caldas esperaron al Arriero a la salida para cantarle la tabla

En menos de un mes, Once Caldas pasó de soñar con su clasificación a las semifinales de un torneo continental a estar en crisis deportiva, al punto que los hinchas están pidiendo la salida de Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera.

De hecho, varios se quedaron hasta el final del partido que perdieron contra Llaneros, para exigir que el director técnico salga.

La eliminación de los cuartos de final de la Copa Sudamericana fue un golpe muy duro para Once Caldas. Desde entonces, Dayro Moreno no ha vuelto a ser titular en ningún partido del equipo.

Adicionalmente, perdieron en condición de local el primer partido de los cuartos de final de la Copa BetPlay frente a Atlético Nacional y remontar la llave parece tarea complicada debido al nivel actual que atraviesan.

Y para completar, llevan dos derrotas consecutivas en la liga colombiana, hecho que los alejó de las ocho primeras posiciones que representan a los equipos que clasificarán a los cuadrangulares: A falta de cuatro jornadas, Once Caldas se ubica en la casilla 13 con 19 unidades a dos puntos de Santa Fe que es octavo, aunque el ‘León’ tiene un partido menos.

Por todo esto, los hinchas del Once Caldas, que viajaron hasta Villavicencio para alentar al equipo en el partido frente a Llaneros, no salieron tan decepcionados por la derrota, como enojados por el planteamiento del Arriero Herrera, quien dejó por fuera del partido a Dayro Moreno por decisión técnica.

De esta manera, los aficionados esperaron a que los integrantes de Once Caldas salieran del estadio Bello Horizonte Rey Pelé para decirles unas cuantas verdades.

A los jugadores les pidieron que respeten la camiseta del ‘Blanco Blanco’ y al Arriero le pidieron que saliera del equipo: