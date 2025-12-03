Al presidente del Cúcuta, José Augusto Cadena, le tocó correr por su vida después del ascenso ante la invasión de los hinchas

El Cúcuta Deportivo consiguió su anhelado ascenso después de varios años peleando por salir de la segunda división en uno de los encuentros más emocionantes del año contra un Real Cundinamarca que terminó dando la batalla a pesar de no ser el favorito en la serie. Tras el fin de la tanda, la invasión de los hinchas descontroló lo que pintaba ser una celebración pacífica, pero que el presidente del equipo, José Augusto Cadena, terminó lamentando profundamente.

Y es que aunque muchos de los barristas que accedieron al terreno de juego se fueron directamente a los jugadores para festejar con ellos, felicitarlos, abrazarlos o pedirles una foto, otros inescrupulosos tomaron la decisión de cobrarle al presidente dele quipo varios errores que ha cometido en su gestión y que, en parte, tenían al club en la penosa situación de la segunda división.

En unos videos aficionados que circulan por redes sociales, se ve a Cadena corriendo por uno de los costados de la cancha intentando cruzar una zona de arbustos, mientras es seguido por una turba enfurecida que le lanza insultos, patadas y puños, cosa que parecen no haber previsto durante el festejo y que por poco termina cobrándole algo mucho más grave que los moretones y los golpes, pues la actitud de estos individuos fue bastante retadora y violenta, cosa que empaña un poco la que pintaba ser una de las noches “más lindas del mundo” para la institución.

Se espera que algunos de estos individuos sean plenamente identificados y que se les restrinja el ingreso a los estadios del país teniendo en cuenta su mal actuar en el estadio General Santander, en especial ahora que el equipo estará en primera división y después de un año bastante complejo en materia de seguridad vinculada al fútbol y donde los barristas han tenido fuerte protagonismo.