Esposa de Carlos Bacca le puso su ‘tatequieto’ por sacar lo ‘coleto’ en matrimonio en Barranquilla

Varias figuras del futbol costeño se reunieron este fin de semana para celebración de la boda de un exjugador del Junior, fiesta en la que estuvo presente el goleador Carlos Bacca, ‘bombardero’ cuya esposa está siendo criticada en redes, por varios videos en los que se le ve interrumpir sus pasos de baile.

Gabriel Fuentes, exdeportista del ‘Yuyu’ y actual defensa del Fluminense de la Serie A de Brasil, dio el sí en el altar con un evento en el que estuvieron varios de sus amigos cercanos, dentro de ellos Bacca, Luis Díaz, Déiber Caicedo, Carmelo Valencia y Arturo Reyes; fiesta en la que estuvieron presentes varios artistas, dentro de ellos un DJ que puso a los asistentes a sacar lo ‘coleto’ y bailar champeta.

Uno de los más animados con la música fue Bacca, quien no dudó ni un momento en montar una competencia con ‘Luchito’ para mostrar sus dotes ‘champeteros’: aunque la alegría le duro ‘poquito’ ya que su esposa, Shayira Santiago, lo paró en seco y le impidió seguir azotando baldosa, algo por lo que ella está recibiendo críticas.

“El capitán de mi equipo cule coleto y la esposa cara de piedra”, “Bacca sería un ‘Teo 2.0′, si no es porque su mujer llega a su vida”, “Muy amargada”, “La mujer de Bacca tiene cara de tomarse una emulsión Scott”, y “Muy levantada”, fueron algunas de las reacciones.

¿Cuánto vale el abono del Junior para la Liga Betplay 2026-1?

Por medio de sus redes sociales, el equipo dio a conocer los valores para quienes quieran ver los 10 partidos de la Liga BetPlay 2026 - 1, además de los tres ‘cotejos’ que tendrán en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026.

En la localidad Occidental, la más costosa, se conseguirán este ‘combo’ de encuentros por $1′400.000 pesos; por su parte Oriental tendrá un costo de $750.000 pesos; y Norte por $450.000 pesos. Usted debe tener en cuenta que los partidos del torneo internacional se disputarán en el Estadio Jaime Morón León de Cartagena, por lo que tendrá que sumarle otra ‘platica’ a su inversión.

La adquisición de esta boletería podrá hacerse por medio de la página www.warena.co, y por los Puntos SuperGiros. Aunque la pasión está más que latente gracias al título, la hinchada dio a conocer en las redes algunas peticiones para que para ellos, “valga la pena comprar el abono”.