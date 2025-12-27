Jannenson Sarmiento, nueva ‘joya’ del Junior, se negó a firmarle camiseta de Nacional a un niño

El pasado 16 de diciembre, Junior de Barranquilla les dio un regalo anticipado de Navidad a sus hinchas al conquistar la undécima estrella de su escudo, tras imponerse con un contundente global de 4-0 ante Deportes Tolima, en una final marcada por la sobresaliente actuación de José Enamorado, quien fue elegido como el MVP del partido. Tras el título, el ‘tiburón’ fichó a Jannenson Sarmiento, quien protagonizó un gracioso video al no firmar una camisa de Nacional.

Sarmiento, no ha jugado ni el primer partido con el equipo de ‘la arenosa’ y ya tiene emocionada a la hinchada, mismos que lo vieron destacarse con la casaca número #10 del Unión Magdalena. Muestra de esto fue la escena que protagonizó con un grupo de niños que le estaban pidiendo autógrafos.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Águilas Doradas dejó mal parados a periodistas de Caracol que criticaron a Junior por haberse reforzado con jugadores suyos

En las imágenes se ve al mediocampista totalmente alegre con los infantes, poniéndole su firma en varias camiseras de la Selección Colombia y del ‘yuyu’; escena que cambió por completo luego que uno de los niños le pasara una casaca de Atlético Nacional, la cual se negó a firmar.

¿Cuánto vale el abono del Junior para la Liga Betplay 2026-1?

Por medio de sus redes sociales, el equipo dio a conocer los valores para quienes quieran ver los 10 partidos de la Liga BetPlay 2026 - 1, además de los tres ‘cotejos’ que tendrán en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026.

En la localidad Occidental, la más costosa, se conseguirán este ‘combo’ de encuentros por$1′400.000 pesos; por su parte Oriental tendrá un costo de $750.000 pesos; y Norte por $450.000 pesos. Usted debe tener en cuenta que los partidos del torneo internacional se disputarán en el Estadio Jaime Morón León de Cartagena, por lo que tendrá que sumarle otra ‘platica’ a su inversión.

La adquisición de esta boletería podrá hacerse por medio de la página www.warena.co, y por los Puntos SuperGiros. Aunque la pasión está más que latente gracias al título, la hinchada dio a conocer en las redes algunas peticiones para que para ellos, “valga la pena comprar el abono”.

“No va a ir ni Joselito Carnaval con esos precios”, “Me parece muy caro, así agreguen los partidos de Libertadores”, “Deberían poner un abono exclusivo para la Libertadores para los que vivimos en Cartagena”, “Tocó verlo fuera del estadio”, “Debieron hacer dos precios, uno para la fase regular en Barranquilla y opcional la Libertadores”, “Lo compro si me llevan a Muriel”, “No compraron boletas a 15.000, ahora menos ese abono”, y “Solo van en finales, no van a pagar ese abono”, fueron algunas de las reacciones.