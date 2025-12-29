‘Suso el paspi’ tuvo que arrepentirse tras decir que se fue a la cárcel tras salida de Caracol

El comediante Dani Hoyos, es dueño de uno de los personajes más queridos en Colombia, ‘Suso el paspi’, de quien recientemente se dio a conocer habría terminado con su espacio de entrevistas ‘The Suso’s Show’ en Caracol. Justamente, tras esta revelación, Hoyos hizo una broma que no cayó del todo bien para muchos de sus fans.

Colombia conoció a ‘Suso’ en Teleantioquia, de donde pasó a Caracol, canal del que saldrá por algo que va más allá de algún tipo de conflicto interno con el medio de comunicación, y que tiene que ver con una nueva apuesta que tiene hoyos en su vida artística y profesional.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> ‘Suso’, de Caracol, reveló detalles del “robo” del que fue víctima, “el atracador incluso me lo dio tranquilo”

Mediante un comunicado emitido por su equipo de prensa, Dani dio a conocer que tras 16 años de trayectoria su personaje se prepara para un cierre en la televisión: “Con más de 16 años de trayectoria, el reconocido personaje anuncia una nueva etapa y Dany Alejandro Hoyos recorrerá el mundo como él mismo”, expresaron en la misiva.

Adicionalmente, revelaron que esta decisión profesional tiene de por medio una evolución creativa en pro de extender la comedia de Hoyos más allá de tierras cafeteras, lo que lo llevará a emprender viajes y proyectos que le permitirán conectarse con otras expresiones del humor y con públicos diversos, esta vez desde su identidad personal y no desde un personaje.

Mientras se espera a que Caracol saque un comunicado oficial con el asunto, Dani sigue promoviendo su humor en las redes sociales, especialmente en Instagram, plataforma en la que acumula 4,3 millones de seguidores en la que le hizo creer a muchos de sus fans que estaba en la cárcel; cuando simplemente se trataba de una partida de parqués que jugaba con su familia. Una broma típica de un 28 de diciembre, ‘Día de los Inocentes’.