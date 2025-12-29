A Falcao ‘le bajaron el pulgar’ desde Argentina: “Ni lo hablamos, ni está arriba de la mesa, ni nada”.

El deseo que tiene Radamel Falcao García de continuar su carrera profesional no parece tener muchas posibilidades, pues aunque ‘El Tigre’ se está entrenando de la mejor manera, no hay muchos equipos hayan mostrado su intención en contratarlo.

Desde Argentina se reportaba que Gimnasia y Esgrima de la Plata era el club que más cerca estaba de contratarlo, pero el propio director técnico lo descartó por completo.

Le puede interesar: “Hubiera pagado cinco veces más”, Atlético Huila tiene nuevo dueño y ya tiene planes para el futuro

Falcao ya dejó claro que todavía no se va a retirar y está analizando las posibilidades para unirse a un nuevo equipo, el cual, sería el club número 11 en su carrera (Lanceros de Boyacá, River Plate, Porto, Atlético Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano y Millonarios).

En Colombia, parece que no hay ofertas para el ‘Tigre’, y aunque múltiples sectores de la prensa reportaron que en Argentina podría estar el futuro del colombiano, una declaración del entrenador de Gimnasia, Diego Dabove, lo descartaría todo.

Al técnico le preguntaron por Falcao durante una rueda de prensa, y su respuesta fue tajante: Dejó claro que el nombre del ‘Tigre’ ni siquiera es una opción para el equipo y en ningún momento lo han considerado.

“Algo me llegó al respecto. De Radamel no hay nada, me preguntó alguien de prensa en privado y le contesté al toque la realidad. Ni lo hablamos, ni está arriba de la mesa, ni nada”.

Vea también: “La pelotita está del otro lado”, Teo ‘se puso la 10′ y sacó primicia de la llegada de Muriel al Junior

Falcao también estaría en planes del fútbol ecuatoriano:

Según reportó César Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio, otra opción que tiene Falcao para continuar su carrera es Emelec del fútbol ecuatoriano.

Londoño destacó que por la liga de Ecuador ya han pasado jugadores de renombre como Paolo Guerrero, Christian Cueva o Hernán Barcos, así que no sería descabellado pensar que Falcao pueda llegar.

Aun así, Emelec no se ha puesto en contacto con el ‘Tigre’, así que hasta ahora es solo un interés, pero nada formal:

“Es real el interés de Emelec por Falcao García, que no ha dejado de entrenar desde su salida de Millonarios y busca seguir en la actividad. Emelec hizo consultas y la idea gusta, aunque no han hablado con el jugador. Por la Liga Pro han pasado estrellas ya veteranas como Paolo Guerrero, Hernán Barcos y Christian Cueva en el “Bombillo”.