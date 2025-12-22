Deportes

“Voy a jugar”, Falcao despejó dudas sobre su futuro y dejó claro cuál es su anhelo

El ‘Tigre’ no quiere ponerle un punto final todavía a su carrera, pero todavía no tiene claro en qué equipo jugará

Falcao salió a su debut con su hiijo Jedidiah
Falcao Foto de Juan Pino
Por Daniel Barbosa

Radamel Falcao García fue uno de los invitados de lujo que tuvo Mario Alberto Yepes en su partido de despedida, ‘capitanes legendarios’, y, de hecho, le hizo un memorable gol a Óscar Córdoba que terminó con un baile de celebración por cuenta de Pablo Armero.

Durante ese evento, ‘El Tigre’ dejó claro que no piensa ponerle un punto final a su carrera todavía y su anhelo es seguir jugando.

¿Qué dijo Falcao sobre su futuro?

Radamel Falcao, quien había viajado a España para entrenarse y estar en óptimas condiciones físicas, listo para el momento en que un equipo muestre interés en contratarlo y así continuar su carrera que ya está en el ocaso.

El ‘Tigre’, compartió con varios compañeros de la Selección Colombia en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, y no eludió a las preguntas que surgieron sobre su futuro.

Aunque Falcao no habló de qué equipo será el siguiente en su carrera, porque seguramente esperará y analizará las ofertas, sí dejó claro que podremos verlo compitiendo en las canchas el próximo año:

“Todavía quiero seguir jugando, pero no sé donde, ya veremos que nos depara el futuro”, fueron las palabras de Falcao sobre su futuro.

Desde Argentina pretenden contratar a Falcao:

Mientras ‘El Tigre’ encuentra el proyecto ideal que lo seduzca para continuar su carrera, desde Argentina, el periodista Fer Pujol, aseguró que Gimnasia y Esgrima La Plata lo pretende.

Conforme a la información del periodista, Gimnasia está buscando un futbolista para reforzar el ataque de su equipo de cara a 2026, y Falcao, al igual que otros jugadores, han sonado para contratarlos.

“Al igual que en enero de este año, el nombre de Radamel Falcao vuelve a estar en lista Todavía no está en carpeta, pero hay una posibilidad No es la única, e integra una serie de opciones pensando en reforzar la delantera”.

Daniel Barbosa

Daniel Barbosa

