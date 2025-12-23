Las Copas Colombia antes del 2008 dejarían de contar como títulos oficiales: Cuatro equipos del FPC afectados

El pasado lunes 22 de diciembre, en el programa El VBar de Caracol Radio, se dio una información inesperada que afecta directamente a Millonarios, Medellín, Santa Fe y Boca Juniors de Cali, pues según el presidente de la Dimayor, quien les habría confirmado a ellos una información sobre la Copa Colombia, esta misma dejaría de contar como trofeo oficial antes del 2008, por lo que, estos equipos, restarían un título a su conteo de conquistas en la historia.

Y es que según Diego Rueda, tras confirmar haber hablado con el presidente sobre la validez de las Copas Colombia, como eran conocidas anteriormente, cuando no había patrocinadores en el nombre de las competencias, a lo cual el directivo habría respondido lo siguiente:

“La Copa Colombia se reestructuró a partir del 2008, que se llamó Copa Postobón, y desde allí se reiniciaron en forma, las anteriores no se cuentan, y el primer campeón fue La Equidad, desde esa fecha se lleva en forma oficial. Ni las del 80, ni las del 50, solo desde que ganó La Equidad, vale la Copa Colombia para que dé título”, habrían sido las palabras del directivo del ente rector en el FPC, donde podría haber un fuerte revuelo entre los mismos clubes en contra de la Dimayor por esta decisión.

Y es que para tomar este tipo de decisiones, normalmente se lleva a cabo una asamblea en la que se puedan poner de acuerdo todos y restar una copa a tres elencos de los grandes del país, como Millonarios, Santa Fe y el Deportivo Independiente Medellín, siendo este último el que peor la pasaría después d eperder dos finales y encima restarle un título en este 2025.

Afirman que un árbitro FIFA del fútbol colombiano dejará hacer parte del profesionalismo después de cometer grave error

Un caso bastante lamentable que se presentó en el Fútbol Profesional Colombiano fue la del juez central Jhon Hinestroza, quien tuvo su último juego en el cierre de la liga del 2024, cuando Tolima decretó su pase a la gran final del FPC ante Once Caldas, que peleaba por acceder, pero que se vio perjudicado por una pena máxima que no le sancionaron, dejándolos por fuera y creando una de las polémicas más grandes de ese campeonato.

Aunque al juez se le aplicó una sanción bastante grande y que hace más de un año no tiene acción, el Comité Disciplinario habría decidido ir más allá y retirarlo del cuerpo den jueces profesionales, siendo un hecho bastante importante teniendo encuentra que él hizo parte de los colombianos con el gafete FIFA hace no mucho tiempo, pero que con esto su trayectoria dentro del FPC llegó a su final.

“Decidido, Jhon Hinestroza, sancionado hace un año por omitir junto al VAR un penalti catedralicio de Junior Hernández a Contreras 94’, que le hubiera podido significar avanzar a la final al Once Caldas ante Tolima, fue borrado del panel profesional de árbitros y no volverá a pitar en el fútbol profesional”, fue la información dada por el periodista César Augusto Londoño, quien tendría conocimiento sobre la situación que se está presentando dentro del comité arbitral con estos casos.