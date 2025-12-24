Unión Magdalena se adelantó a todos anunció la transferencia de su mejor jugador a un grande del FPC

Uno de los jugadores más importantes de nuestro país y que más mercado ha tenido en los últimos meses ha sido el 10 del Unión Magdalena, Jannenson Sarmiento. Con números bastante buenos y presentaciones bastante notables, Millonarios, América de Cali, Nacional, Santa Fe y muchos más equipos han llegado a consultar sus condiciones desde hace rato, en busca de poder contar con él y sacarlo del equipo bananero, mismo que volvió a caer en segunda división.

Ante esto, Junior de Barranquilla aprovechó su posición como campeón del FPC y representante de Colombia en la Copa Libertadores del 2026 para seducirlo y acercarlo a su plantilla, consiguiendo cerrar la compra por una cifra que ronda el millón de dólares a pesar de la cantidad de problemas que tuvo esta operación donde, al parecer, el representante del futbolista no aprobó el fichaje, pero poco pudo hacer para que se cerrara.

Eso sí, el Unión se adelantó a todos y anunció el fichaje desde antes, dejando en claro que todo está acordado y pactado, para que el 10 llegue al ‘Tiburón’ y pelee por un puesto en el 11 titular:

“Como resultado de un proceso de diálogo entre las partes, el Club Unión Magdalena confirma que se ha cerrado de manera satisfactoria la transferencia del jugador Jannenson Sarmiento, quien continuará su carrera profesional en el Club Atlético Junior de Barranquilla.

Durante su paso por nuestra institución, Jannenson Sarmiento aportó de manera significativa al proyecto deportivo, registrando 24 goles y 16 asistencias vistiendo la camiseta del Unión Magdalena, cifras que reflejan su compromiso y desempeño, y que le permitieron dejar un grato recuerdo en nuestra afición. Agradecemos a Jannenson por su profesionalismo, entrega y dedicación durante el tiempo en el que defendió nuestros colores. Le deseamos éxitos en esta nueva etapa de su carrera deportiva“.