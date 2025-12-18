David González podría recibir a un viejo conocido para reforzar el ataque de América de Cali

Yeison Guzmán atraviesa uno de esos momentos bisagra en la carrera de un futbolista, donde el contexto pesa tanto como el talento. El volante creativo antioqueño de 27 años viene de cerrar una temporada turbulenta en Fortaleza de Brasil, club al que llegó rodeado de expectativas tras una inversión cercana a los cuatro millones de dólares por su ficha.

Le puede interesar: Adrián Ramos fue sincero con su opinión sobre la llegada de David González al América

Sin embargo, el proyecto no terminó como se esperaba: el equipo del noreste brasileño perdió la categoría en el Brasileirao y se vio obligado a iniciar una profunda reestructuración deportiva y económica pensando en 2026.

En medio de ese panorama, el nombre del colombiano aparece entre los primeros candidatos a salir. Su paso por Fortaleza fue corto y poco continuo, con apenas cinco partidos disputados, un rendimiento que no terminó de convencer ni a la dirigencia ni al cuerpo técnico liderado por Martín Palermo. .

La situación, no obstante, es muy distinta en el Fútbol Profesional Colombiano. Guzmán mantiene intacto su prestigio gracias a lo hecho en Envigado, Deportes Tolima y Atlético Nacional, equipos en los que se consolidó como uno de los mediocampistas más talentosos y creativos del rentado local. Por eso, al menos cuatro clubes grandes del país siguen de cerca su situación y ven en un préstamo una oportunidad de mercado difícil de dejar pasar.

Uno de los más interesados es América de Cali, que reorganiza su proyecto deportivo para 2026 y tiene como prioridad la llegada de un volante con desequilibrio, visión ofensiva y buen último pase. En ese contexto aparece un factor diferencial: David González, actual entrenador escarlata.

González ya dirigió a Yeison en Deportes Tolima y fue el técnico que logró sacar su mejor versión futbolística, algo que el propio jugador ha reconocido públicamente. Incluso, cuando Guzmán estuvo cerca de firmar con Millonarios hace seis meses, uno de los motivos que lo sedujo fue que David González era el entrenador. Hoy, esa conexión vuelve a tomar fuerza.

América ya adelanta negociaciones con Fortaleza para concretar su llegada mediante un préstamo por un año con opción de compra, una operación que podría resolverse en los próximos días y que ilusiona a la hinchada roja.