Carlos Bacca explicó por qué hicieron la celebración que Jorge Bolaño ya había hecho antes

Una lamentable noticia se conoció en la noche de este domingo 6 de abril: Jorge Bolaño, exfutbolista del Junior de Barranquilla y de la Selección Colombia, falleció en Cúcuta a sus 47 años de edad, tras un infarto.

PUBLICIDAD

De manera increíble, antes que se confirmara la noticia, los jugadores del Junior celebraron haciendo ‘el trencito’, mismo festejo que alguna vez hizo Jorge Bolaño en el ‘Tiburón’.

Vea acá: Rafael Dudamel tendría negociaciones avanzadas con equipo del fútbol colombiano

En primer lugar, tan pronto finalizó el compromiso, los jugadores del Junior se unieron en una oración recordando al futbolista, dedicándole el triunfo ante Independiente Medellín y homenajeándolo por haber marcado historia en el club:

“Los jugadores del equipo profesional ofrecieron una oración en memoria de Jorge Bolaño, tras conocerse la noticia de su fallecimiento y, le dedicaron la victoria conseguida en el estadio Metropolitano, Roberto Meléndez, como homenaje a quien se consagró dos veces campeón de Liga con nuestra institución”.

Carlos Bacca sobre la celebración:

Durante la conferencia de prensa, al capitán del Junior le preguntaron acerca de la celebración del gol que él consiguió tras pase de Teófilo Gutiérrez y él dejó claro que fue producto de la coincidencia, también porque hoy fueron tres, quienes celebraron, a diferencia del festejo de hace algunos años, cuando Jorge Bolaño completaba el cuarteto.

“Vimos ahora la foto en el camerino y la celebración la hizo Valenciano, el Pibe, Pacheco y el cuarto era Bolaño. Y nosotros lo hicimos tres, faltaba el cuarto... coincidencias de la vida, Dios lo quiso así”.

PUBLICIDAD

Teófilo Gutiérrez también se despidió de Jorge Bolaño:

El ‘29′ habló en zona mixta y dejó claro que la victoria del Junior fue agridulce por recibir esta dolorosa noticia sobre ‘Bolañito’:

“Jorge le dio mucho a este club, dos títulos, un legado importante. Hay que recordarlo con alegría, yo por eso digo que la vida hay que disfrutarla y no pensar tanto en cosas que no sirven o no hacen bien”.