Justo en la nostalgia: Golazo de Falcao terminó con movida celebración de Pablo Armero

Este sábado 20 de diciembre se llevó a cabo el partido ‘Capitanes Legendarios’ en el Estadio Pascual Guerrero de Cali donde Mario Alberto Yepes pretendía rendirle un homenaje, no solamente a su carrera, sino a varios futbolistas históricos de nuestro país.

Uno de ellos fue Radamel Falcao García, quien anotó un lindo golazo que terminó con una movida celebración protagonizada por Pablo Armero.

Como en los viejos tiempos, Macnelly Torres recibió una pared de Teófilo Gutiérrez y vio que Radamel Falcao estaba en buena posición para filtrarle un pase y dejarlo mano a mano con Óscar Córdoba.

El ‘Tigre’, como en sus mejores años, definió con gran frialdad ante la salida de Óscar Córdoba. Falcao le mandó el balón por encima al histórico guardameta y anotó un esperado gol por toda la afición.

Falcao celebró moderadamente, pero quien se robó el show fue Pablo Armero, quien no se aguantó las ganas de celebrar con un baile ante la mirada risueña de sus compañeros.

Se reunieron Falcao, Mario Yepes, Abel Aguilar, Camilo Zúñiga, Cristian Zapata, Carlos Sánchez, Carlos Valdés, Teófilo Gutiérrez a ser espectadores del baile de Pablo Armero.

Únicamente ‘Teo’ Gutiérrez intentó seguirle el paso a ‘Miñia’, pero evidentemente fue él quien se robó todas las miradas.

A continuación le presentamos la anotación de Falcao y el épico baile de Pablo Armero: