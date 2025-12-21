Martín Palermo defendió a Miguel Ángel Borja y los rumores que lo vinculan con Boca Juniors

Miguel Ángel Borja no continuará en River Plate para 2026, razón por la cual, comenzaron a circular rumores sobre su futuro y una de las posibilidades sería Boca Juniors.

A pesar de las críticas, Martín Palermo defendió el paso del colombiano de River Plate directamente a Boca Juniors, no solo porque le parece garantía de goles, sino porque considera que no es un futbolista demasiado relevante en la historia del ‘Millonario’ como para que el ‘Xeneixe’ lo descarte.

Le puede interesar: Wilmar Roldán recordó el partido del fútbol colombiano donde sintió que su vida corría riesgo

¿Por qué surgió el rumor de Miguel Ángel Borja a Boca Juniors?

Resulta que ‘El Colibrí’ concedió una entrevista para ESPN donde le preguntaron acerca de su futuro, pero en ese momento estaba justo con su hermano, quien dejó claro que le encantaría ver a Miguel Ángel en Boca Juniors.

“Claro, hay que escuchar para ver la oferta, qué dice Román (Riquelme), si de pronto nos vamos para allá con toda a la Bombonera. Boca Juniors siempre es grande en Argentina, lo ha demostrado con los títulos, con las Libertadores que tiene y con las Ligas”, aseguró que el hermano de Miguel Ángel Borja.

Tan curiosa fue la situación que Miguel Ángel le pidió a los periodistas que no le siguieran haciendo preguntas a su hermano porque posiblemente lo metía en problemas, aunque sí dejó claro que buscará un buen equipo que le permita estar cerca de la Selección Colombia y la Copa del Mundo 2026.

De hecho, Borja confesó que lo han buscado de diferentes países como Rusia, Países Bajos, Estados Unidos o México, pero no se ha decidido por el momento:

“Va a ser un año especial, creo que por eso estoy esperando, tengo un par de opciones, de ir a Rusia, a Países Bajos, Estados Unidos y México, vamos a ver qué nos tiene Dios, qué puerta abre y hay que tomarla con mucha calma. Los próximos 10 días van a ser claves para tomar una decisión sabia”.

Vea también: El ídolo de la gente: Vieron a Teo Gutiérrez jugando un ‘picadito’ con varios barranquilleros

Martín Palermo avaló la llegada de Miguel Ángel Borja a Boca Juniors:

Si hay alguien que tenga autoridad de hablar sobre Boca Juniors, ese es Martín Palermo, el histórico goleador quien considera que Miguel Ángel Borja no es un ídolo de River Plate o alguien muy representativo de ese equipo como para que el ‘Xeneixe’ deba descartarlo.

Además, Palermo aseguró que la razón por la cual Borja no pudo hacer goles en sus últimos partidos en River Plate es porque todo el equipo no jugó bien, no solamente el colombiano:

“No es un jugador identificado con River para que no pueda jugar en Boca. No lo creo. Si es el Borja de Demichelis, te rinde y te hace goles. Borja no rindió con Gallardo porque el momento del equipo no fue bueno, directamente el equipo fue el que no funcionó”, concluyó Martín Palermo sobre Miguel Ángel Borja.