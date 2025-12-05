Luis Díaz recibió maravillosa noticia por parte de la UEFA con respecto a su sanción en Champions League

Luis Díaz se encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su carera desde su llegada al Bayern Múnich, donde se ha consolidado como un valuarte de ataque y la punta de lanza del costado izquierdo para Kompany, quien le ha dado la confianza para ponerlo como titular definitivo, además de no tener gran competencia en su lugar sumando bastantes estadísticas a su favor en goles y asistencias.

A pesar de esto, en los últimos encuentros se dio un hecho lamentable que dejó al colombiano bastante comprometido, pues la expulsión en Champions League durante el encuentro contra el PSG, que terminó casi rompiéndole el pie a Achraf Hakimi hizo que miles de personas seguidores del deporte rey se le fueran encima por tener, supuestamente, mala intención en esta acción, cosa que la UEFA interpretó de manera similar y que terminaron clavándole tres fechas sin poder jugar, todas correspondientes a la fase de liga.

Ante esto, el equipo decidió no quedarse callado y presentar el recurso de apelación para lograr una disminución de la pena que terminará permitiéndole a ‘Lucho’ jugar, aunque sea, uno de los juegos restantes, habiendo pagado ya la primera de las fechas en el juego contra Arsenal. Ante esto, la UEFA dio su brazo a torcer y accedió a una reducción de 3 a 2 encuentros, cosa que le permitiría estar en la fecha 8 y que abre la puerta de que sea titular en una nueva jornada de UCL, cosa que nadie tenía en sus cuentas y que resulta buena noticia para él y nuestro país.