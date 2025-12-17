Pilas: Estas son las medidas para la final con clásico paisa después de 20 años, las dos hinchadas podrán entrar al Atanasio Girardot

A pocas horas de iniciar la final de la Copa Colombia con clásico paisa, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, invitó a los hinchas para que vivan este evento deportivo con respeto, convivencia y cultura ciudadana, destacando que, más allá del resultado deportivo, la copa se quedará en casa y será un triunfo para la ciudad.

“Esta final de copa de este torneo no se daba hace más de 20 años. De nuevo están las dos hinchadas, Nacional y Medellín, con ansias del título. Independientemente de quién gane, la copa se queda en casa”, dijo Fico.

Final de la Copa Colombia es con clásico paisa entre Atlético Nacional y el DIM

Gutiérrez recordó que los recientes clásicos se han desarrollado en calma y destacó el trabajo que se ha venido realizando en torno al programa de fútbol en paz.

“Vamos a demostrar, cerrando el año, que sí es posible vivir el clásico en paz. El clásico pasado, que fue el primer partido de la final, fue un partido en paz, así como los clásicos anteriores”, afirmó.

Dentro de las medidas dispuesta por la Alcaldía está el amplio dispositivo de seguridad, que contará con más de 1100 efectivos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, además de mantener la presencia de ambas hinchadas en el estadio.

Como parte de la estrategia antes del partido se realizarán actividades culturales con la participación de la murga del Independiente Medellín, la banda de Los del Sur de Atlético Nacional y la Red de Escuelas de Música de la ciudad.

“Jamás el hecho de ser hincha de uno u otro equipo puede ser motivo para agredirnos. Ese fútbol en paz va llegando a los barrios, a las escuelas y a las instituciones”, dijo el mandatario local.

Por su parte, el Brigadier General William Castaño Ramos, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dijo que “el dispositivo es integral, robusto y articulado, con la participación de las distintas especialidades del servicio de policía, como carabineros, el grupo de diálogo y mantenimiento del orden, unidades de investigación criminal, inteligencia policial y policía de vigilancia, lo que nos permitirá anticipar, prevenir y reaccionar de manera oportuna ante cualquier situación”.

El plan de seguridad contempla, además, siete reacciones motorizadas en el exterior del estadio y dos reacciones a pie en el interior, con capacidad de respuesta inmediata ante eventuales alteraciones del orden.

De manera complementaria, en los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá se desplegarán 395 patrullas de vigilancia, integradas por cerca de 800 uniformados, que acompañarán el desarrollo del partido desde los territorios, fortaleciendo la presencia institucional y la seguridad ciudadana en todos los sectores.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a los asistentes y a la ciudadanía para vivir la final con respeto, tolerancia y convivencia.

“El fútbol debe ser un espacio de encuentro, celebración y sana competencia. La vida y la tranquilidad de todos están por encima de cualquier resultado”, enfatizó el brigadier genera.