“No les bastó con el que agredió a Cataño”, Martín Arzuaga por lo que hicieron hinchas del Tolima con Junior

Los hinchas del Deportes Tolima alentaron al equipo en la previa de la final de vuelta de la Liga BetPlay 2025-2 con un impactante banderazo que reunió a una gran cantidad de ciudadanos para reflejar la esperanza de remontar los tres goles que Junior les anotó en los primeros 90 minutos.

Algunos hinchas del ‘Pijao’ no solamente cantaron himnos de apoyo a su equipo, sino que otros se fueron hasta el hotel donde se hospedaban los jugadores del Junior para hacer ruido e impedir que pudieran descansar.

Martín Arzuaga se enteró de ese suceso y no le gustó ni poquito, dejando claro que a los futbolistas del Tolima se les trató muy bien en Barranquilla.

Hinchas del Tolima perturbaron el sueño de los futbolistas del Junior:

Sobre las 11 de la noche del lunes 15 de diciembre, el medio de comunicación ‘El Heraldo’ compartió un video y comunicó que los hinchas del Tolima encendieron voladores y totes cerca del hotel donde se hospedaban los jugadores del Junior para impedir que pudieran descansar de la mejor manera, y así, llegaran cansados al partido de la final.

“A esta hora, hinchas del Deportes Tolima continúan encendiendo voladores y totes en los alrededores de la sede de Junior tratando de impedir el descanso de los jugadores rojiblancos”, publicó El Heraldo en su cuenta de X.

Este comportamiento no gustó ni poquito en Martín Arzuaga, ídolo del Junior, quien se expresó a través de su cuenta de X, recordando cuando Daniel Cataño fue víctima de un golpe que le propinó Alejandro Montenegro tras invadir el terreno de juego.

El ‘Torito’ de Becerril no podía creer que los hinchas del Tolima no hayan aprendido de aquel suceso y nuevamente tuvieran mal comportamiento con los jugadores rivales. Además, Arzuaga aseguró que en Barranquilla, los jugadores del ‘Pijao’ no fueron molestados por las personas. Por el contrario, dijo que se les permitió trató de la mejor manera.

Finalmente, el exfutbolista y ahora comentarista de ESPN, dejó claro que Junior ha tenido que afrontar este tipo de situaciones, las cuales, no son un problema para que puedan salir campeones:

“No aprendan lo malo que son un gran equipo, no les bastó con el que agredió a Cataño y ahora esto? Aquí se les permitió dormir tranquilos….se está acostumbrado a otras cosas y no creo que sea impedimento para salir campeones.!!!“, escribió Martín Arzuaga.

¿A qué hora es la final del fútbol colombiano?

Con una ventaja de tres goles, Junior de Barranquilla visitará el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde tendrá que ratificar su superioridad para coronarse campeón y conseguir la estrella número once en su historia.

En contraste, Deportes Tolima buscará hacer la épica y remontar un marcador difícil. Además, romper la racha negativa de no poder ser campeón en su casa.

El partido de la final entre Tolima y Junior comenzará a las 7:30 de la noche.