¿De su propia medicina? Paiva no aprendió que meterle un cabezazo a un rival en la final es mala idea

Guillermo Paiva le metió un cabezazo a Marlon Torres minutos antes que se terminara el primer tiempo y el árbitro Andrés Rojas no dudó en mostrarle la tarjeta roja en una acción muy parecida a la que se vivió en el partido de ida con Sebastian Guzmán.

En el partido de ida, que se disputó en el partido Metropolitano de Barranquilla, Deportes Tolima se quedó con un hombre menos porque Sebastián Guzmán se dejó provocar por Teófilo Gutiérrez y le pegó un cabezazo frente al árbitro.

Esta expulsión le impidió al cuadro ‘Pijao’ buscar un camino hacia el gol que les hubiera permitido llegar al partido de vuelta con mayores posibilidades de competir, y por supuesto, las críticas al futbolista no se hicieron esperar, quien tuvo que salir a pedir disculpas.

Lo que seguramente nadie se imaginaba es que esta situación se repetiría en el juego de vuelta en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué: Marlon Torres y Guillermo Paiva tenían un partido completamente aparte que solo estaban jugando ellos dos.

El defensor del Tolima exasperó al delantero del Junior, a quien le pareció buena idea golpearlo con un cabezazo. El árbitro Andrés Rojas no dudó en mostrarle la tarjeta roja a Guillermo Paiva, quien dejó al Junior con un hombre menos para el segundo tiempo de la final.

Y aunque los integrantes del Junior le pedían desesperadamente que revisara el VAR, el árbitro se mostró muy seguro de su decisión y mantuvo la expulsión, pero nadie en el Junior se lo podía creer, en especial Teófilo Gutiérrez a quien le hicieron primer plano de la reacción.

Otra situación muy curiosa es que Paiva no se quería salir, entonces Brayan Rovira decidió alzarlo para que abandonara rápido el terreno de juego.

