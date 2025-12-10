“Jugué le final lesionado por amor a Santa Fe”, Juan Daniel Roa sobre el título de la Copa Sudamericana

Juan Daniel Roa habló con Publimetro Colombia sobre los diez años que cumplió el título de la Copa Sudamericana que consiguió Santa Fe. El canterano del ‘León’, quien también es el segundo jugadores con más partidos en la historia del club, recordó que tuvo que jugar lesionado la final.

¿Qué significa la Copa Sudamericana en la vida de Juan Daniel Roa?

“Es el título más importante de mi vida, realmente ganar una Copa Sudamericana es algo muy complicado y por algo Santa Fe es el único equipo que la tiene. Representa algo muy grande en mi vida, no solo porque me marcó, digamos, ese gol con que hice contra Emelec, sino porque de ahí en adelante marcó muchas cosas en mi vida. Fue ese punto máximo que pude tener en mi carrera”.

Juan Daniel Roa recordó su anotación fundamental contra Emelec en Ecuador en los octavos de final:

“Es un gol que realmente lo quería y lo anhelaba por lo que implicaba en mi relación con Ángela. Había una apuesta de por medio, entonces yo tenía que hacer gol. Salí decidido y así fue.

Yo apenas estaba conociéndome con Ángela, habíamos salido un par de veces. Entonces le dije, ‘aquí nos damos un beso y nos volvemos novios’. Eso fue una motivación extra y por eso salí decidido a hacer gol ese día y el resto es historia”.

¿Cuál fue el partido más difícil para Juan Daniel Roa de la Copa Sudamericana 2015?

“Si no es sufrido no es de Santa Fe, pero sin duda alguna, el partido más sufrido fue contra Sportivo Luqueño en las semifinales: En ese partido nos tuvieron sometidos, ese equipo demostró ímpetu y realmente se vieron superiores a nosotros por momentos, pero afortunadamente llegó Baldomero Perlaza y gracias a su entrada y a su gol, tuvimos ese momento de tomar aire y obtener un resultado positivo”.

¿Le ganó a Juan Daniel Roa la ansiedad en la final?

“Sí, totalmente, está la ansiedad, de pronto el temor a perder después de tanto esfuerzo y más un torneo internacional que literalmente lo teníamos en las manos.

Nosotros sabíamos que un resultado positivo en Argentina nos dejaba con un pie prácticamente para coronarnos campeones con nuestra gente, en nuestro estadio El Campín. Todo eso ayudó a que lo consiguiéramos, así fuera sufriendo y por medio de los penales, pero lo pudimos lograr”.

Juan Daniel Roa recuerda la jugada de Róbinson Zapata que asustó a todos los hinchas de Santa Fe:

“Sí, lo recuerdo que se le va un poquito el balón, pero teníamos tanta confianza en Rufay y en todos los que estábamos jugando, que realmente sabíamos que nos íbamos a respaldar y en el caso de Rufay, sabíamos que no nos iban a hacer gol”.

En la previa, ¿habían hablado del panorama de llegar a los penales?

“Dentro de las posibilidades estaba tanto ganar como perder. Sabíamos que podíamos llegar a tiempo extra o a los penales, entonces lo preparamos.

Partimos de los primordial que era sacar el cero en nuestra portería, y partiendo de ahí, conseguir el gol que podía llegar en cualquier momento, y si no llegaba, podíamos ganarlo en los penales”.

¿Juan Daniel Roa iba a cobrar en los penales?

No, yo no estaba para cobrar porque yo ese partido lo jugué esquinzado. Yo tenía un esquinzado grado dos o grado tres del tobillo que sufrí días previos al partido, y jugué, pero infiltrado.

Mucha gente no lo sabe, pero yo dije ‘tengo que jugar, tengo que jugar’ la final de la Copa Sudamericana como sea. Esa infiltración me duró todo el partido, pero ya en los tiempos extras se comenzó a despertar el dolor y yo sabía que en los penales no me daba para patear, pero menos mal no me tocó.

Fue el amor por Santa Fe, el amor propio, el amor por todo ese esfuerzo que realmente yo había hecho. Había jugado todos los partidos de la Sudamericana y no me podía perder precisamente la final donde podía entrar a la historia”.

¿Cómo viviste los penales que le dieron el título continental a Santa Fe?

“El de Ómar Pérez lo sufrí porque él venía botando varios penales en otros partidos y nosotros decíamos, ‘¿Será que lo va a botar’, pero así mismo, él se tenía fe, confiaba en sus capacidades y nosotros también y dijimos, ‘Que patee Ómar, por algo él es grande y mira, entró sufrido, pero entró.

Luis Manuel Seijas, obviamente, fue una exageración de calidad, nadie lo esperaba y Leivyn Balanta pateó muy serio.

Yo creo que eso le dio mucha confianza a Rufay para que hiciera su trabajo”.